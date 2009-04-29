Курс НБУ на 30.04.09

Официальный курс НБУ на 30.04.09100 USD США – 770.0000 (29 апреля – 770.0000) 100 EUR – 1021.4820 (29 апреля – 1000.3840) 10 RUR – 2.3159 (29 апреля – 2.2949) Учетные курсы банковских металлов на 30.04.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-68876.50 (29 апреля-69069.00) 961 XAG 10 Серебро-962.50 (29 апреля-967.12) 962 XPT 10 Платина-83545.00 (29 апреля-84546.00) 964XPD10 Палладий-16632.00(29 апреля-16709.00)

Официальный курс НБУ на 30.04.09 100 USD США – 770.0000 (29 апреля – 770.0000) 100 EUR – 1021.4820 (29 апреля – 1000.3840) 10 RUR – 2.3159 (29 апреля – 2.2949) Учетные курсы банковских металлов на 30.04.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-68876.50 (29 апреля-69069.00) 961 XAG 10 Серебро-962.50 (29 апреля-967.12) 962 XPT 10 Платина-83545.00 (29 апреля-84546.00) 964XPD10 Палладий-16632.00(29 апреля-16709.00)

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