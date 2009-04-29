ГЛАВНОЕ на 29 апреля (вечер)

Визит премьер-министра Украины в Москву

Украина заинтересована в том, чтобы принять участие в создании центра по обогащению урана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на расширенном заседании Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии.

По ее словам, тема участия Украины в этом проекте обсуждалась в ходе заседания комитета.

«Это важно, и Украина хотела бы стать участником этого проекта. Я думаю, что когда в Астане будет саммит глав правительств СНГ, мы сможем обсудить этот вопрос с Казахстаном и принять совместное решение», – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила важность сотрудничества Украины с Россией в отрасли атомной энергетики, в частности, в совместном строительстве новых атомных энергоблоков в Украине.

Украина намерена содействовать продвижению процесса вступления России во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня, открывая расширенное заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии.

«Мы сделаем все для того, чтобы успешно и в достаточно короткие сроки и Россия смогла стать членом ВТО. И здесь поддержка Украины всегда будет на вашей стороне», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что сегодняшние условия побуждают Украину отказаться от чрезмерного протекционизма и создания новых барьеров для торговли товарами и услугами, в том числе и с Россией.

«И мне кажется, между нашими странами нам это удается», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам , в течение года Украина с Россией достаточно активно работали в направлении ликвидации барьеров в торговых отношениях.

Премьер-министр сообщила, что практически все приоритеты совместной экономической деятельности, которые были определены год назад на прошлом заседании Комитета, на сегодняшний день выполнены.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что экономический кризис негативно повлиял на динамику двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Вместе с тем она выразила надежду, что в скором времени объем товарооборота может быть увеличен до уровня докризисного периода.

Россия не претендует на управление украинской газотранспортной системой Украины (ГТС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр России Владимир ПУТИН на совместном с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО брифинге в Москве.

«Мы не претендуем на управление ГТС», - сказал В.ПУТИН.

При этом он заявил, что модернизация ГТС без участия России как основного поставщика газа невозможна. Это, отметил российский премьер, понимают и в Украине. «Есть понимание, что эффективная модернизация системы, которая обеспечивает бесперебойную поставку газа в Европу, возможна только с участием России», - заявил В.ПУТИН.

При этом он подчеркнул, что Россия продолжает рассматривать вариант создания международного консорциума по управлению ГТС как необходимое условие в этом процессе.

В свою очередь премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Россия будет принимать участие в модернизации ГТС. "Мы Россию и «Газпром» видим партнерами", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем она подчеркнула, что Россия уже получила приглашение участвовать в модернизации, и, прежде всего, такое сотрудничество, по ее словам, может заключаться, в частности, в участии российских компаний в достройке газопровода, а также в работах по модернизации ГТС.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что Россия может стать одним из основных партнеров по модернизации ГТС.

Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН надеется, что дискуссия об участии России в модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС) будет продолжена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в начале расширенного заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии.

«В этом документе (Брюссельской декларации о модернизации ГТС – УНИАН) нет ни слова об участии России как главного поставщика энергетических ресурсов в Европу. Но мы надеемся, что и по этой проблеме мы также продолжим нашу дискуссию», – заявил В.ПУТИН.

При этом он подчеркнул, что роли Украины как транзитера и России как поставщика газа являются ключевыми для потребителей газа в странах Европы.

Вопрос о форме оплаты за 19,5 млрд. кубометров газа, который необходимо закачать в газовые хранилища Украины в 2009 году, на сегодняшний день не решен и требует дополнительного изучения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр России Владимир ПУТИН сегодня на совместном с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО брифинге в Москве.

В.ПУТИН сообщил, что эта тема обсуждалась сегодня в ходе его встречи с Юлией ТИМОШЕНКО. Он подчеркнул, что стоимость этого газа составляет порядка 5 млрд. долларов.

«Она (эта тема – УНИАН) требует дополнительного изучения и исследования. На сегодняшний день окончательного решения нет, есть понимание того, по каким направлениям нам нужно дальше вести консультации», - сказал В.ПУТИН.

При этом он объяснил, что вариант оплаты газа за счет средств, полученных за будущий транзит газа по территории Украины, который Ю.ТИМОШЕНКО назвала сегодня подходящим для Украины, российской стороной не поддерживается. Основная причина, которая подтверждает невозможность реализации такого шага, - опасение, что в будущем компания НАК «Нафтогаз» может изменить форму своего существования.

«Если «Газпром» заплатит за кредит за несколько лет вперед, а потом газотранспортная система Украины претерпит соответствующие и зафиксированные в известном протоколе изменения, и если появится вместо НАК "Нафтогаз Украины" другая компания, которая будет заниматься перекачкой газа, с кого спросить?» - сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что неприятие такого варианта не связано с какой-либо «злой волей» «Газпрома» либо России.

Вместе с тем российский премьер подчеркнул, что «есть намеки» на то, что все же эта проблема в скором времени будет решена. Однако, по его мнению, пока преждевременно говорить, каким образом.

Новости ТЭК

НАК «Энергетическая компания Украины» предложит Кабинету министров Украины провести первый аукцион по продаже мажоритарных пакетов государственных тепловых энергогенерирущих компаний во втором квартале 2010 года и завершить их продажу до конца года.

Об этом сказано в подготовленных НАК «ЭКУ» материалах к совещанию правительства по вопросам приватизации теплоэлектростанций энергогенерирующих компаний, текстом которых располагает УНИАН. Материалы направлены НАК «ЭКУ» Министерству топлива и энергетики Украины 23 апреля.

Согласно материалам, НАК «ЭКУ» предлагает реализовывать пакеты 60%+1 компаний «Захидэнерго», «Центрэнерго», «Донбассэнерго» и «Днепроэнерго» путем проведения конкурсов с элементами аукционов. К участию в конкурсах будут допускаться «юридически прозрачные потенциальные инвесторы или группы инвесторов, которые владеют значительным собственным капиталом».

В рамках приватизации инвестор, по мнению НАК «ЭКУ», должен будет взять на себя обязательства по сохранению лицензионного вида деятельности компании, выполнению в полном объеме технического переоснащения и обновления оборудования ТЭС, а также использованию в технологическом процессе угля, добываемого украинскими компаниями.

Потенциальный инвертор, отмечает НАК, также должен обеспечить сокращение выбросов вредных веществ ТЭС, приведение оборудования в соответствие с требованиями UCTE и полное погашение долговых обязательств компании. В свою очередь государство должно обеспечить механизм возврата инвестиций, вложенных стратегическим инвестором, предусмотрев в тарифах на отпуск электроэнергии возможность их возрата в течение 7-10 лет.

Для успешного проведения приватизации НАК «ЭКУ» предлагает правительству привлечь независимого консультанта, который за государственные средства проведет vendoor due diligence (предпродажную экспертизу). При этом «Энергокомпания» считает целесообразным проведение предпродажной экспертизы с привлечением компаний «большой четверки» (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst&Young и KPMG).

Кроме того, для улучшения подготовки компаний к продаже НАК «ЭКУ» предлагает привлечь к процессу компанию-советника, которая будет выполнять функцию консультанта правительства. Компания-советник будет обеспечивать увеличение круга потенциальных инвесторов, взаимодействие государства с инвесторами, проведение аукционных процедур, а также способствовать успешному проведению приватизации. Как сообщил УНИАН источник в Минтопэнерго, на роль такого консультанта НАК «ЭКУ» намерена предложить американскую компанию ContourGlobal.

В проекте решения совещания предлагается поручить Минтопэнерго совместно с НАК «ЭКУ» обеспечить проведение в июле т.г. аудита финансовой отчетности генкомпаний за 2007-2008 гг. по международным стандартам финансовой отчетности, в августе – экологического аудита ТЭС.

Кроме того, на протяжении июля предлагается провести работу по упорядочению правоустанавливающих документов на земельные участки, на которых расположены ТЭС, а к сентябрю создать общедоступную электронную базу данных по техническому, финансовому и экономическому состоянию предлагаемых к продаже компаний.

Национальной комиссии регулирования электроэнергетики предлагается поручить до июня подать Кабмину предложения по гарантированию окупаемости инвестиций потенциальных инвесторов.

Министерству экономики, Министерству финансов, Фонду госимущества и Минтопэнерго предлагается в мае предоставить предложения относительно источников финансирования консультантов правительства в ходе предприватизационной подготовки.

Межведомственная группа по разработке Национальной стратегии теплообеспечения планирует завершить разработку документа и вынести его на рассмотрение Кабинета Министров Украины в октябре-ноябре 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Как указывается в сообщении, в ходе заседания рабочей группы 28 апреля министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей КУЧЕРЕНКО отметил, что уже утверждена концепция программы модернизации коммунальной теплоэнергетики, в рамках которой будут внедрены пилотные региональные проекты с привлечением иностранных инвестиций.

На сегодняшний день Министерство ЖКХ ведет переговоры с японской стороной относительно привлечения средств на модернизацию предприятий теплокоммунэнерго в рамках Киотского протокола.

Кроме того, в феврале т.г. агентство USAID начало трехлетний проект «Реформа городского теплообеспечения», по условиям которого будет отобрано 20 украинских городов для внедрения пилотных проектов по повышению энергоэффективности теплоснабжения.

По словам А.КУЧЕРЕНКО, проект структуры Национальной стратегии теплообеспечения включает государственные приоритеты энергетической безопасности в условиях роста цен на энергоносители, определяет перечень мероприятий по повышению энергоэффективности технологии производства и использования тепловой энергии, систему финансового обеспечения реализации стратегии теплообеспечения.

До 15 мая т.г. члены межведомственной рабочей группы должны внести свои предложения и замечания в проект.

На заседании также было принято решение о введении в состав рабочей группы председателя Национального агентства по эффективному использованию энергоресурсов (НАЭР) Сергея ЕРМИЛОВА, который был избран заместителем председателя межведомственной рабочей группы по разработке Национальной стратегии теплообеспечения.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) решила с 1 мая снизить тарифы на 0,3-15,2% ряду лицензиатам, эксплуатирующим ТЭЦ .

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРЭ со ссылкой на решение комиссии, принятое на внеочередном заседании 28 апреля.

Комиссия решила, в частности, снизить тариф ЗАО «Энергогенерирующая компания ДАРтеплоэнергоцентраль» (Дарницкая ТЭЦ, Киев) на 5,4% до 74,98 коп. за кВт/ч (без НДС); ООО «Сумытеплоэнерго» (Сумская ТЭЦ) на 15,2% до 75,64 коп. за кВт/ч (без НДС); ООО «Фирма «ТехНова» (Черниговская ТЭЦ) на 6,3% до 76,34 коп. за кВт/ч (без НДС); ОАО «Черкасское химволокно» (Черкасская ТЭЦ) на 4,5% до 86,08 коп. за кВт/ч (без НДС); ДП ТЭЦ-2 «Эсхар» на 0,3% до 66,35 коп. за кВт/ч (без НДС); ГПВД «Укринтерэнерго» (Калушская ТЭЦ) на 0,01% до 94,67 коп. за кВт/ч (без НДС); ЗАО «Белоцерковская ТЭЦ» на 0,06% до 87,07 коп. за кВт/ч (без НДС).

Киевская городская государственная администрация (КГГА) просит прокуратуру Киева выяснить, почему «Киевэнерго» не погашает задолженность за потребленный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, комментируя заявление руководства «Киевэнерго» об увеличении задолженности перед НАК «Нафтогаз Украины», которая на сегодняшний день, по данным компании, превысила 900 млн. грн.

«Киевэнерго» надо меньше болтать», - заявил А.ГОЛУБЧЕНКО и пояснил, что компания в месяц в среднем получает от населения платежей на сумму 62 млн. грн. и после окончания отопительного периода эти деньги не направляются для расчетов за газ.

«Отопительный сезон закончился, и все те деньги, которые они сейчас получают за газ, они не используют – это идет плюсом. Эти средства необходимо направлять на погашение задолженности и не рассказывать о долге в 900 с гаком миллионов гривен. И никого не надо пугать», - добавил А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, «задолженность в 300 млн. грн. «Киевэнерго» сделало искусственно, поскольку проплачивало за "электрический" газ и газ других потребителей, а деньги от жителей за газ "тепловой" не платило. Долг «Киевэнерго» составляет порядка 450 млн. грн., из них 60 млн. – долг других предприятий, и только порядка 400 млн. грн. – это долг за "тепловой" газ», - добавил он.

А.ГОЛУБЧЕНКО также отметил, что неделю назад он направил соответствующее обращение в прокуратуру Киева с просьбой разобраться, почему из полученных платежей за потребленный населением газ компания ни одной копейки не направила на погашение образовавшейся задолженности.

Финансовый рынок По итогам первого квартала 2009 г. чистый убыток банка «Киев» составил 382,009 млн. грн. против прибыли 5,279 млн. грн. в первом квартале 2008 г. Об этом сказано в сообщении банка, обнародованном в газете «Урядовый курьер» №75.

Согласно сообщению, активы банка в январе-марте уменьшились на 13% и на 1 апреля составили 4 млрд. 261 млн. 980 тыс. грн., обязательства – на 6% - до 4 млрд. 53 млн. 980 тыс. грн., собственный капитал – почти в три раза – до 207 млн. 999 тыс. грн.

Уставный капитал банка в первом квартале не изменялся и составляет 225 млн. грн.

По данным АКБ "Киев", на 1 апреля 2009 г. акциями банка владели: ОАО "Киевпроект" (прямое участие - 15,27%, опосредованное - 4,98%), Виктор МАРЧЕНКО (прямое участие - 23,93%, опосредованное - 23,7%), Николай МАРЧЕНКО (прямое участие - 23,7%, опосредованное - 23,93%).

Банк «Финансы и Кредит» в первом квартале текущего года сократил чистую прибыль в 56 раз по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 0,224 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Урядовый курьер» №76.

Согласно сообщению, активы банка за указанный период уменьшились на 0,7% и на 1 апреля составили 18,316 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 1%, до 16,078 млрд. грн., обязательства – на 0,8%, до 15,840 млрд. грн. Собственный капитал банка существенно не изменился и на конец квартала составил 2,477 млрд. грн., уставный капитал остался на уровне 2 млрд. грн.

ОАО АБ "Укргазбанк" (Киев) в I квартале 2009 года сократил чистую прибыль в 7 раз по сравнении с январем-мартом 2008 года – до 4,162 млн. грн. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Урядовый курьер» №77 от 29 апреля.

Активы банка за указанный период уменьшились на 15% и на 1 апреля составили 12,496 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов уменьшились на 2% – до 9,223 млрд. грн., обязательства - на 17% - до 11,040 млрд. грн. Собственный капитал существенно не изменился и на конец квартала составил 1,456 млрд. грн., уставный капитал оставался на уровне 0,7 млрд. грн.

Акционеры «БТА Банка» приняли решение изменить название банка на «АМТ-Банк».

Как сообщила УНИАН пресс-служба банка, такое решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров банка, которое состоялось 28 апреля.

«В капитале украинского ОАО «БТА Банк» доля акций казахстанского БТА несущественна и составляет менее 10%. Казахстанский БТА не может оказать влияния на развитие деятельности украинского банка и выполнение своих обязательств перед клиентами и кредиторами», - говорится в пресс-релизе.

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0625/8,0945 грн., к 12:00 сузился спрэд – 8,082/8,094 грн. К закрытию ценовые уровни снизились до 8,081/8,089 грн.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:30 Нацбанк вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре доллар-гривня 7,80 грн.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2416/0,2434 грн., к 12:00 цены поднялись до 0,2431/0,2440 грн. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2435/0,2442 грн. В России курс доллар-рубль упал и составил 33,10 рублей (-0,4400).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3190/1,3192 долл., а к 14:30 выросли до 1,3258/1,3260 долл. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6280/10,6845 грн., к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,6525/10,6800 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне ушли вверх – 10,7075/10,7320 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 30 апреля НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 29 апреля – 770.0000)

100 EUR – 1021.4820 (на 29 апреля – 1000.3840)

10 RUR – 2.3159 (на 29 апреля – 2.2949)

Транспортная отрасль

Международный аэропорт «Борисполь» усиливает контроль с целью предупреждения попадания вируса свиного гриппа в Украину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно предоставленной информации, аэропорт утвердил план мероприятий по недопущению занесения и распространения вируса свиного гриппа в Украине.

В частности, с персоналом аэропорта, таможенной службы, хендлинговых компаний и экипажами авиакомпаний проводится информационное обучение об особенностях способов распространения вируса свиного гриппа и о том, как предотвратить заболевание.

Работники служб аэропорта, которые контактируют с пассажирами, багажом, грузом и воздушными судами из стран, где зафиксирована вспышка заболевания свиным гриппом, обеспечиваются необходимым количеством средств индивидуальной защиты (марлевые повязки, резиновые перчатки). Организована уборка с применением дезинфицирующих средств в местах массового пребывания людей.

На рейсах, которые прибыли из стран, где обнаружен вирус свиного гриппа, проводят углубленный контроль на наличие на борту инфицированных.

В связи с запретом ввоза на территорию Украины всех продуктов питания животного происхождения из стран, где обнаружен вирус свиного гриппа, постоянно контролируется соблюдение этого запрета.

По данным министерства, вскоре будет разработана схема экстренной утилизации продукции животного происхождения с подозрением на наличие в них возбудителя заболевания. Кроме того, постоянно контролируется утилизация мусора базовыми авиакомпаниями.

В министерстве напоминают, что за 30 минут расчетного времени до посадки командир каждого воздушного судна предоставляет информацию об эпидемической ситуации на борту самолета. В случае появление подозрений о заболевании свиным гриппом работников аэропорта, авиакомпаний или хендлинговых компаний об этом немедленно информируются территориальные подразделения Министерства здравоохранения и Государственная санитарно-эпидемиологическая служба на воздушном транспорте Министерства здравоохранения.

Кроме того, определены место стоянки для карантинного отстоя воздушных судов с подозрением на перевозку инфицированных (с подозрением на заболевание) лиц.

Напомним, сегодня в «Борисполе» на рейсе, прилетевшем из Нью-Йорка, была задержана для карантинного осмотра пассажирка с подозрением на свиной грипп, однако подозрения не подтвердились.

Как сообщал УНИАН, вспышки заболевания свиным гриппом зафиксированы в Мексике, США, Канаде, Бразилии, Англии, Чехии, Шотландии, Испании, Новой Зеландии, Австралии, Франции, Италии и Израиле, и количество заболевших постоянно растет.

Авиакомпания «АэроСвит» – Украинские авиалинии» по максимуму сократила свои чартерные программы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, несмотря на значительный рост производственных показателей в 2008 году авиакомпания «не смогла избежать влияния мирового кризиса и синхронно со всей отраслью понесла убытки».

В связи с этим в 2009 году компания «АэроСвит» вынуждена была оптимизировать затраты, в рамках которых, кроме обновления, сокращения флота, руководство компании «АэроСвит» приняло решение о временном сокращении объемов чартерных перевозок.

По данным компании, чартерные перевозки в последние годы занимали до 15-20% от общей доли всех рейсов «АэроСвита», однако в этом сезоне, учитывая тенденции развития кризиса, компания решила не брать риски по наполняемости воздушных судов чартерными программами. Также компания в этом сезоне не рассчитывает на стратегию «отложенного спроса», когда туристы вместо зимне-весенних традиционных полетов в Египет и Турцию предпочтут массово путешествовать в летние месяцы.

«В этих условиях было принято решение приостановить все переговорные процессы с туроператорами по подписанию договоров на летние чартеры до момента более детального изучения ситуации на рынке. После такого анализа «АэроСвит» решил сохранить только те программы чартеров, которые на тот момент были уже четко подтверждены заказчиками и не предполагали каких-либо дополнительных переговорных процессов», – отмечается в сообщении.

Так, авиакомпания будет выполнять рейсы на своих традиционных направлениях в Анталию, Грецию, Болгарию, Мальту, Черногорию. В компании подчеркивают, что «АэроСвит» ни в коем случае не останавливает свой чартерный бизнес. Сократив чартерные программы, компания акцентирует внимание на повышении качества обслуживания пассажиров. К примеру, «АэроСвит» перешел на обслуживание другой кетеринговой компании в аэропорту «Борисполь», упростил процедуры регистрации пассажиров – пассажиры принимаются к регистрации по паспортам без билетов и, соответственно, без длительных бумажных процедур.

За 1-й квартал 2009 года (январь-март) чистая прибыль морских торговых портов Украины выросла в четыре раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Минтранссвязи, в 2008 году порты получили 130 млн. 654 тыс. грн. чистой прибыли, а в 2009 году – 522 млн. 386 тыс. грн.

Как отмечается в сообщении, в этой связи министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ отметил, что даже те порты, которые завершили 1-й квартал 2008 года с убыточными показателями, на протяжении 1-го квартала т.г. получили прибыль. «Эти цифры являются очень показательными, ведь прошлый год считался очень благоприятным для развития украинской экономики, а в настоящее время почти во всех отраслях наблюдается значительный спад», - сказал министр.

Доходы морских портов в январе-марте этого года составили 2 млрд. 260 млн. грн. - на 66% больше, чем в 2008 году. В Госбюджет за первый квартал было перечислено средств на 189% больше, чем в прошлом году - 376 млн. 334 тыс. грн. против 130 млн. 132 тыс. грн. в 1-м квартале 2008 года.

Международные новости

В апреле индекс экономических ожиданий (Economic Sentiment Indicator) вырос в еврозоне на 2,5 пункта по сравнению с мартом – до 67,2 пункта, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – на 3,5 пункта – до 63,9 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

В соответствии с сообщением, в обеих зонах индекс экономических ожиданий продемонстрировал первый существенный рост с мая 2007 года.

Согласно информации пресс-службы, рост объясняется прежде всего ростом доверия в промышленности и среди потребителей, которая выросла почти на 3 пункта в обеих зонах. Кроме того, небольшой рост продемонстрировал уровень доверия в сфере услуг. Уровень доверия в розничной торговле вырос в ЕС-27, хотя и снизился в зоне евро. Снижение продемонстрировал также уровень доверия в сфере строительства в обеих зонах.

В марте индекс экономических ожиданий снизился в еврозоне на 0,7 пункта, в ЕС-27 – на 0,6 пункта.

В апреле индикатор бизнес-климата в еврозоне возрос впервые с мая 2008 года – с -3,49 до -3,33 пункта, хотя и остается негативным.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно сообщению, рост индикатора объясняется улучшением менеджерских ожиданий относительно оценки производства в ближайшие месяцы, незначительным улучшением оценок производственных трендов в предыдущие месяцы, улучшением оценок запасов продукции на складах и оценок общего портфеля заказов. В то же время, оценки экспортного портфеля заказов продолжили ухудшаться.

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(УНИАН)