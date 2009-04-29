Глава миссии МВФ: сомнений в получении Украиной второго транша нет

Никаких сомнений в получении Украиной второго транша кредита МВФ нет

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ заверила, что никаких сомнений в получении Украиной второго транша кредита stand-by от МВФ нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ, который несколько минут назад разговаривал с ней по телефону.

Информацию, которая была сегодня распространена в СМИ о том, что кредитование может быть прекращено, Г.НЕМЫРЯ назвал недостоверной. Он при журналистах позвонил Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ, и она сообщила, что заседание совета директоров МВФ планируется провести 13 мая т.г. По ее словам, на сегодняшний день нет никаких оснований сомневаться в том, что предоставление финансирования Украине будет продолжено.

Как сообщал УНИАН, в апреле в Украине работала миссия МВФ во главе с Джейлой ПАЗАРБАЗИОЛУ. По словам Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ, Международный валютный фонд планирует предоставить Украине второй транш финансовой помощи в сумме 2,8 млрд. долл.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.