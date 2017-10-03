Украина может подняться в рейтинге Doing Business 2018 сразу на 7 пунктов - прогноз

Офис эффективного регулирования (BRDO) прогнозирует рост позиции Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business 2018, который будет опубликован в конце октября, на 7 пунктов - до 73-го места. Об этом сообщила пресс-служба Офиса.

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По оценке экспертов BRDO, в этом году в рейтинге будут учтены украинские реформы в пяти компонентах, что может стать исторически лучшим для нашей страны показателем за всю историю оценивания.

"Прорывом Украины должен стать рост, ориентировочно, на 70 пунктов в компоненте "получение разрешений на строительство". Надеюсь, что наш рекорд никто не побьет, и мы будем страной, которая по этому компоненту показала лучший прогресс в мире", - сказал председатель BRDO Алексей Гончарук. Он отметил, что существенное продвижение ожидается и по компонентам "открытие бизнеса", "регистрация имущества", "защита миноритарных акционеров" и "уплата налогов".

При этом улучшение по компоненту строительства может быть достигнуто за счет уменьшения стоимости технического надзора и паевого участия в городе Киев, по компоненту уплаты налогов - уменьшение размера единого социального взноса, открытию бизнеса - уменьшение срока регистрации общества с ограниченной ответственностью, регистрации имущества - уменьшение срока подготовки денежной оценки земельного участка, защиты миноритарных акционеров - за счет внедрения информирования общественности о заключении договоров с заинтересованностью.

"BRDO прогнозирует, что в силу технических особенностей методологии не будут засчитаны реформы, которые были проведены накануне окончания периода оценки. Речь идет о таких реформах, как требование о наличии высшего образования у архитекторов и инженеров технадзора, а также отмена требования получать исходные данные в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Скорее всего, не будут учтены реформы в сфере международной торговли в части товаров двойного назначения и регистрации прав на землю в части сервисов Государственного земельного кадастра", - сообщили в Офисе.

При этом Гончарук подчеркнул, что в случае принятия законопроекта об улучшении инвестиционного климата, подготовленного Офисом и Минэкономразвития, в следующем году Украина сможет войти в ТОП-40 рейтинга.

Как сообщал УНИАН, по оценке Минэкономразвития, Украина может подняться в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business 2018, который будет опубликован этой осенью, на 10 позиций - до 70-го места, что потенциально может приносить дополнительно 1 миллиард долларов инвестиций в страну ежегодно.

В 2016 году Украина поднялась на 3 пункта в рейтинге Doing Business – до 80-го места с 83-го. Наибольший прогресс Украина показала в упрощении открытия бизнеса (20-е место со 190-го), наименьший – в сфере борьбы с коррупцией (140-е место со 190-го).

Ранее в правительстве планировали, что в этом году Украина может войти в ТОП-50 рейтинга Doing Business, а в 2018 году – в ТОП-20. Однако для этого необходимо принять более 30 законопроектов, часть из которых уже зарегистрированы в парламенте, а часть должна быть утверждена правительством.