ДАЙДЖЕСТ СМИ за 30 апреля

Украинские СМИ

Издание «Дело» в материале «Украине простили два миллиарда за недобор газа» пишет о том, что вчера Юлия Тимошенко встретилась с российским коллегой Владимиром Путиным. Главным итогом их встречи стала договоренность о том, что Украина может уменьшить объемы закачки газа в 2009 году. Кроме того, «Газпром» не будет требовать от Украины 2 миллиарда долларов штрафа за недобор газа в I квартале. «Эти штрафные санкции применяться не будут», — заверил Путин…

http://delo.ua/news/105756/

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Также «Дело» в статье «Банкиры умерили щедрость» пишет, что в апреле впервые с начала финансового кризиса банки перестали повышать процентные ставки по гривневым депозитам. Более того, доходность по некоторым вкладам в нацвалюте снизилась…

http://delo.ua/news/105752/

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «За длинным углем» пишет о том, что Группа "Метинвест" Рината Ахметова купила свой первый актив в США – 100% американской угольной компании United Coal Company. Ее стоимость эксперты оценивают в 0,9-1,4 млрд долл. Сделка позволит компании стать первой в Украине, полностью обеспечивающей себя всеми видами сырья. Участники рынка считают, что "Метинвест" выбрал очень удачное время для покупки: уже через три-четыре месяца цены на угольные активы в США начнут расти…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1163860

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Также «Коммерсантъ «Украина» в материале «БТА Банк избавляется от пережитков прошлого» пишет о том, что украинский БТА Банк решил максимально дистанцироваться от объявившего дефолт национализированного казахского БТА Банка. Акционеры украинского кредитного учреждения по примеру российской "дочки" БТА Банка решили переименовать банк в "АМТ-Банк". Теперь украинский банк вынужден провести полный ребрендинг, который в условиях кризиса клиенты могут воспринять негативно…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1163873

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Газета «Сегодня» публикует материал «МВФ может свернуть сотрудничество с правительством Тимошенко», в котором говорится, что немецкое интернет-издание "Русланд–Актуэл", ссылаясь на свои источники в европейском департаменте МВФ, утверждает, что на весенней совместной сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне прозвучала обеспокоенность экономической политикой Кабинета министров Украины, что может привести к сворачиванию сотрудничеству МВФ с Киевом…

http://www.segodnya.ua/news/14048744.html

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«Газета по-киевски» в материале «Бригады для бабушек Черновецкого» пишет от том, что доведенные до отчаяния киевляне начали организовываться в разного рода "античерновецкие" сообщества…

http://mycityua.com/articles/city/2009/04/29/103020.html

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Страховка для Сбербанка» пишет о том, что

государство готово к массированным вливаниям средств в Сбербанк. До конца года помимо допэмиссии ЦБ может предоставить ему субординированный кредит на 500 млрд руб. Впрочем, пока никакой господдержки банку не требуется…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/04/30/193793

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Издание «Известия» публикует материал «Свиной» грипп разносят спекулянты», в котором пишет, что стоило "свиному" гриппу показать из-за океана свое "рыло", как мировую экономику тут же залихорадило. Биржевые спекулянты задорно принялись толкать рынок вниз. И только акции фармацевтических компаний как ошалевшие рвутся в атаку. Масла в огонь подлил и Всемирный банк, напророчивший, что в течение первого года распространения пандемии мировая экономика может рухнуть почти на 5%. К чему приведут подобные прогнозы и кому выгодно нагнетать истерию, разбирались "Известия"…

http://www.izvestia.ru/economic/article3128039/

(УНИАН)