Тимошенко и Путин в следующий раз встретятся в сентябре

Правительства Украины и России договорились о проведении следующего заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-российской межгосударственной комиссии в сентябре 2009 года.

Как сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила на совместной пресс-конференции с главой правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНИМ после заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества.

По словам главы украинского правительства, согласно договоренностям, следующее заседание Комитета состоится в Украине.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что правительство Украины заинтересовано в продолжении конструктивного, прогнозируемого и стабильного сотрудничества с российским правительством. Премьер-министр Украины отметила важность и практическую пользу таких консультаций в условиях мирового финансового кризиса. По словам главы правительства, регулярность встреч с российскими коллегами свидетельствует, что отношения между странами становятся прогнозируемыми и стабильными, давая результат по всем направлениям сотрудничества.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила важность подписанного сегодня межправительственного протокола о поставках товаров по производственной кооперации в 2009 году, поскольку он предусматривает специальные льготные условия поставок материалов и комплектующих. Премьер-министр отметила, что это дает дополнительный элемент стабильности машиностроительным предприятиям обеих стран, которые работают в авиации и сфере освоения космоса.

Кроме того, она сообщила, что правительства договорились усилить совместную работу в освоении нанотехнологий и планируют разработать специальную программу сотрудничества в этой сфере.

Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила В.ПУТИНА за поддержку в решении всех вопросов, а также выразила благодарность правительственным командам двух стран, которые продемонстрировали результативную работу.