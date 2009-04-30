Кандидатуру премьера Президенту может предлагать только коалиция

Внесение предложений Президенту Украины по кандидатуре премьер-министра Украины, а также в соответствии с Конституцией Украины - по кандидатурам в состав Кабинета министров относится исключительно к полномочиям коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Конституционного Суда было обнародовано сегодня по представлению Президента о формировании правительства после создания новой коалиции.

Президент Украины обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством дать официальное толкование положения части восьмой статьи 83 Конституции Украины в системной связи с положениями части шестой, седьмой статьи 83, пункта 9 части первой статьи 106, частей третьей, четвертой статьи 144 Конституции Украины. Практическую необходимость в разъяснении нормы части восьмой статьи 83 Конституции Украины глава государства обосновал неоднозначным пониманием этой нормы субъектами реализации соответствующих полномочий.

Конституционный Суд, принимая решение, указал, что именно участие коалиции депутатских фракций в Верховной Раде в формировании Кабинета министров, предусмотренное частью восьмой статьи 83 Конституции, является исключительным конституционным полномочием коалиции депутатских фракций в Верховной Раде. Согласно части восьмой статьи 83 Конституции коалиция депутатских фракций в Верховной Раде формируется на протяжении одного месяца со дня открытия первого заседания парламента, которое проводится после очередных или внеочередных выборов ВР, или на протяжении месяца со дня прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в ВР. Конституционный Суд указал, что системный анализ положений частей шестой, седьмой статьи 83 пункта 9 части первой статьи 106, части третьей статьи 114 Конституции свидетельствует, что понятие “коалиция депутатских фракций в Верховной Раде, сформированная в соответствии со статьей 83 Конституции Украины”, включает как коалицию депутатских фракций, сформированную в новоизбранной Верховной Раде, так и коалицию депутатских фракций, сформированную в случае прекращения деятельности предыдущей коалиции депутатских фракций в ВР. Соответственно Основной Закон Украины предусматривает и участие коалиции депутатских фракций, сформированной в случае прекращения деятельности предыдущей коалиции депутатских фракций в ВР, в формировании Кабинета министров, осуществляемое путем реализации ею определенных частью восьмой статьи 83 полномочий о внесении в соответствии с Конституцией предложения Президенту по кандидатуре премьер-министра, а также в соответствии с Конституцией по кандидатурам в состав правительства, реализуемых через определенный Конституцией механизм назначения главы правительства, других членов Кабмина. Конституционный Суд считает, что именно таким образом реализуется основная цель создания коалиции депутатских фракций, ее конституционные полномочия как субъекта формирования правительства. Конституционный Суд пришел к выводу, что внесение предложения Президенту Украины по кандидатуре премьер-министра, а также в соответствии с Конституцией Украины – по кандидатурам в состав Кабинета министров относится исключительно к полномочиям коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, сформированной в соответствии со статьей 83 Конституции Украины. “Положение части восьмой статьи 83 Конституции Украины в аспекте конституционного представления в системной связи с частями шестой, седьмой статье 83, пунктом 9 части первой статьи 106, частями третьей, четвертой статьи 114 Конституции Украины следует понимать так, что внесение предложений Президенту Украины по кандидатуре премьер-министра Украины, а также в соответствии с Конституцией Украины – по кандидатурам в состав Кабинета министров относится исключительно к полномочиям коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, сформированной в соответствии с частями шестой, седьмой статьи 83 Конституции Украины”, - говорится в решении КС.

Решение является обязательным к исполнению на всей территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано. Оно подлежит опубликованию в “Вестнике Конституционного Суда Украины” и в других официальных изданиях Украины.