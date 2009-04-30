АНОНС на 30 апреля 2009 г.

10-00 - Конституционный Суд Украины обнародует принятые 28 апреля Решения по делам: по конституционному представлению Президента Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) подпункта 13 пункта 4 раздела І Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об уменьшении влияния мирового финансового кризиса на сферу занятости населения» (дело о помощи по безработице уволенным по соглашению сторон) и по конституционному представлению Президента Украины об официальном толковании положении части восьмой ст. 83 Конституции Украины в системной связи с положениями частей шестой, седьмой ст..83, пункта 9 части первой ст..106, частей третьей, четвертой ст..114 Конституции Украины (официальное толкование Конституции Украины в части полномочий коалиции по формированию Правительства Украины). После обнародования состоятся: пресс-конференция судьи-докладчика по делу о помощи по безработице уволенным по соглашению сторон Марии Маркуш и пресс-конференция председателя Суда Андрея Стрижака по делу об официальном толковании Конституции Украины в части полномочий коалиции по формированию Правительства Украины.

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11-00 - Пресс-конференция на тему: "Осторожно! В продуктах выявлено Staphylococcus aureus! Киевская региональная организация "Союза потребителей Украины" проверила качество и безопасность продуктов питания".

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12-00 - Пресс-конференция не тему: «В Украине начинается выпуск лекарств против «свиного гриппа».

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15-00 - Состоится 35 заседание Киевского клуба на тему: «Виктор Пилипишин как кандидат на должность Киевского городского председателя: стратегия, тактика, политтехнологии, болевые точки, перспективы».