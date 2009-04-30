Тимошенко пригласили в Брюссель

Президент Европейской народной партии Вилфред МАРТЕНС пригласил премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО посетить Брюссель в ближайшее время.

Об этом он сказал в телефонном разговоре с Ю.ТИМОШЕНКО, сообщает Управление по связям со СМИ секретариата Кабинета министров.

В частности, во время разговора Ю.ТИМОШЕНКО поздравила президента ЕНП с хорошим началом в Варшаве Конгресса ЕНП и поблагодарила В.МАРТЕНСА за его вклад в укрепление демократии в Украине. Ю.ТИМОШЕНКО выразила сожаление в связи с невозможностью принять участие в роботе Конгресса ЕНП.

В.МАРТЕНС, в свою очередь, поблагодарил Ю.ТИМОШЕНКО за высокую оценку вклада ЕНП в становление демократии и социально-рыночной экономики в Украине. Президент ЕНП пригласил премьер-министра посетить Брюссель в ближайшее время. «Мы всегда Вам рады», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО отменила запланированный на сегодня визит в Польшу для участия в форуме Европейской народной партии, который проходит в Варшаве с 29 апреля. В 14:00 состоится ее пресс-конференция по результатам визита в Россию.