ГЛАВНОЕ на 30 апреля (день)

Хроника дня

* * *

Политика/Экономика

Кандидатуру премьера Президенту может предлагать только коалиция

Внесение предложений Президенту Украины по кандидатуре премьер-министра Украины, а также в соответствии с Конституцией Украины - по кандидатурам в состав Кабинета министров относится исключительно к полномочиям коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Конституционного Суда было обнародовано сегодня по представлению Президента о формировании правительства после создания новой коалиции.

Решение КС является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано. Оно подлежит опубликованию в “Вестнике Конституционного Суда Украины” и в других официальных изданиях Украины.

Президент определится о роспуском ВР после изучения решения КС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО определится с вопросом о возможном досрочном прекращении полномочий Верховной Рады после подробного изучения сегодняшнего решения Конституционного Суда.

Об этом в интервью журналистам заявила представитель Президента Украины в КС Марина СТАВНИЙЧУК, отвечая на вопрос, есть ли у главы государства основания для роспуска ВР, учитывая сегодняшнее решение Конституционного Суда.

«Я думаю, что прежде чем ставить и отвечать на такой вопрос Президент Украины должен внимательно ознакомиться с решением Конституционного Суда, изучить все обстоятельства, связанные с принятием, – и юридические и фактические», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

При этом она не исключила, что «Президент Украины по этому вопросу проведет соответствующие консультации с руководством Верховной Рады и руководством фракций Верховной Рады».

Социальная политика

Норма о выплате пособия по безработице на 91 день - неконституционная

Конституционный Суд Украины сегодня обнародовал решение по предоставлению Президента Украины, которым признал неконституционной норму закона о выплате пособия по безработице с 91-го дня после увольнения по соглашению сторон.

Как передает корреспондент УНИАН, КС исходил из того, что в результате изменений, внесенных в п. 9 ст. 1 и ч. 3 ст. 23 Закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы», граждане Украины, уволенные с последнего места работы по соглашению сторон, утратили право на выплату пособия по безработице с 8-го дня после их регистрации в установленном порядке в государственной службе занятости, а следовательно – и право на пособие по безработице, которая у них возникает на 91-й календарный день.

Между тем, Конституция Украины не допускает при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы сужения содержания и объема существующих прав и свобод граждан.

Поэтому КС решил признать не отвечающими Конституции положения п. 9 ст. 1, ч.3 ст. 23 Закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы».

Следовательно, эти положения закона теряют силу со дня принятия КС соответствующего решения. Решение КС является обязательным к выполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано.

Нарушения прав граждан на перерасчет пенсий следует устранить

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЁВА направила министру труда и социальной политики Украины Людмиле ДЕНИСОВОЙ представление "Об устранении нарушений прав граждан на перерасчет пенсии".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинского омбудсмана.

Как отмечает Н.КАРПАЧЕВА, в последнее время существенно вырос поток обращений пенсионеров к ней с просьбами защитить их право на перерасчет пенсии с большего заработка с учетом страхового стажа, приобретенного после ее назначения, как это предусмотрено Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». В соответствии со статьями 40 и 42 (часть 4) этого закона, в таких случаях должен применяться показатель среднемесячной заработной платы (дохода) на одного человека за год, предшествующий году перерасчета пенсии. Однако в 2009 году при осуществлении такого перерасчета органы Пенсионного фонда Украины применяют показатель средней зарплаты (дохода) не за 2008-й, как следует, а за 2007 год, заявляет Н.КАРПАЧЁВА. В конечном итоге это приводит к фактическому занижению суммы перерасчитанной пенсии, подчеркивается в представлении Уполномоченного по правам человека министру труда и социальной политики.

Нарушение прав пенсионеров, отмечает Н.КАРПАЧЁВА, стало возможным из-за того, что в 2009 году при перерасчете пенсий работники органов социального обеспечения руководствуются совместным письмом Минтруда и Пенсионного фонда Украины от 11 марта 2009 года № 20/0/18-09/039, содержание которого не отвечает требованиям действующего законодательства.

С целью обеспечения прав пенсионеров на перерасчет пенсий и надлежащий уровень жизни Н.КАРПАЧЁВА предлагает Министерству труда и социальной политики Украины принять безотлагательные меры по возобновлению прав граждан на перерасчет пенсии в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Финансы

Бюджет Украины за І квартал сведен с дефицитом в 4,5 млрд. грн

Общий фонд Государственного бюджета за І квартал, по оперативным данным, сведен с дефицитом в 4,524 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

По данным отчета Государственного казначейства Украины о выполнении Госбюджета за январь-март 2009 года, которым располагает УНИАН, доходы общего фонда Госбюджета в І квартале составили 34,467 млрд. грн. или 97,4% от плана, расходы и кредитование – 38,991 млрд. грн. или 97,4% от плана.

Дефицит общего фонда был покрыт за счет специального фонда Госбюджета, который в І квартале был выполнен с профицитом 4,190 млрд. грн. Так, в январе-марте доходы спецфонда составили 16,804 млрд. грн., расходы и кредитование – 12,613 млрд. грн.

Доходы Государственного бюджета в І квартале составили 51,271 млрд. грн., что составляет 20,9% от годового планового показателя, расходы – 51,604 млрд. грн. или 18,7% плана на 2009 год.

Дефицит Госбюджета в первом квартале составил 333,4 млн. грн.

По данным Минфина, общая сумма доходов Сводного бюджета Украины за январь-март 2009 года составила 65,714 млрд. грн., кассовых расходов – 64,887 млрд. грн. По итогам 1-го квартала Сводный бюджет Украины выполнен с профицитом 71,6 млн. грн.

Как сообщалось, в январе-феврале 2009 года доходы общего фонда Государственного бюджета составили 21,6 млрд. грн. или 95% от планового показателя, расходы – 23,6 млрд. грн. или 92,2% от плана.

Азаров говорит о критической ситуации с бюджетными ресурсами

Член фракции Партии регионов в Верховной Раде, министр финансов оппозиционного правительства Николай АЗАРОВ оценивает ситуацию с бюджетными ресурсами в государстве как критическую.

«По данным Государственного казначейства, которые, по решению премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО скрываются от общественности, гривневые средства на Едином казначейском счете уменьшились с 7,7 млрд. грн. на начало 2009 года до критичных 1,7 млрд. грн. на 28 апреля 2009 года», - говорится в переданном УНИАН пресс-службой Н.АЗАРОВА заявлении народного депутата.

В этой связи политик констатировал, что в предыдущие годы по состоянию на конец апреля на ЕКС всегда было около 12-15 млрд. грн.

Так, по оперативным данным, которые приводит Н.АЗАРОВ, на 28 апреля 2009 года остатки общего фонда госбюджета составили «минус 3,2 млрд. грн.», а ссуды Пенсионному фонду за счет средств Единого казначейского счета достигли 13 млрд. грн.».

«Это означает, что для финансирования программ общего фонда госбюджета и дефицита Пенсионного фонда правительство ТИМОШЕНКО использовало средства, которые имеют другое назначение и других распорядителей (средства спецфонда госбюджета, местных бюджетов, внебюджетных фондов и т.д.)», - пояснил сложившуюся ситуацию министр финансов оппозиционного правительства.

В рефинансировании банка «Надра» нарушений нет

Генеральная прокуратура не обнаружила нарушений при рефинансировании банка «Надра».

Об этом в интервью газете «Дело » сообщил Генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО.

Он отметил, что Генпрокуратура проводила и проводит проверки по линии Нацбанка и остальных финансовых учреждений, где имело место рефинансирование. «В том числе это касается и банка «Надра». По их результатам, нарушений, которые влекут за собой возбуждение уголовных дел, выявлено не было», – сказал генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, для поддержания ликвидности Национальный банк Украины в 2008 году предоставил банку «Надра» около 7 млрд. грн.

В то же время, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что НБУ принял решение о рефинансировании только одного банка – "Надра". Она высказывала обвинения в адрес банка "Надра" в спекуляциях, которые привели к падению курса гривни. По словам премьера, Нацбанк Украины 20 января 2009 года принял решение о незаконном выделении рефинансирования банку «Надра» в размере 3 млрд. грн. 22 января Окружной административный суд Киева по иску правительства запретил Нацбанку Украины перечислять рефинансирование в сумме 3 млрд. грн. банку «Надра».

С 10 февраля т.г. Национальный банк Украины ввел временную администрацию в банке «Надра» сроком на один год. Также для восстановления финансового состояния банка введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на шесть месяцев.

Его основными акционерами являлись: Novartik Trading Limited (Кипр), прямое участие – 60,9967%, Manmade Enterprises Limited (Кипр), прямое участие – 30,7406%.

«УкрСиббанк» не будет выплачивать дивиденды за 2008 г.

Акционеры «УкрСиббанка» на собрании 28 апреля приняли решение не выплачивать дивиденды за 2008 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка в четверг, чистая прибыль, которая по итогам 2008 года составила 427,621 млн. грн., будет направлена в резервный фонд банка.

Кроме того, на собрании были утверждены результаты закрытого (частного) размещения простых именных акций в количестве 105,6 млрд. на суму 1,275 млрд. грн. номинальной стоимостью одной акции 0,05 грн. Акции были размещены среди существующих акционеров банка. После прохождения процедуры регистрации уставный капитал банка составит 5,28 млрд. грн.

Кроме того, по решению акционеров, в состав наблюдательного совета банка был избран Ромен БРАНТ (Romain Brante).

По данным банка, на 1 января 2009 года его основными акционерами являлись BNP Paribas – 51% и ЗАО «Украинская металлургическая компания» – 39,49754%. Украинский бизнесмен Александр ЯРОСЛАВСКИЙ опосредованно владеет 19,7495% акций банка.

Валютный рынок

НБУ вчера продал на спецаукционе 57 млн. долл.

На специальном аукционе, который состоялся вчера, 29 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) продал 57,093 млн. долл. США по курсу 7,80 грн./долл.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Валюта реализовывалась для удовлетворения потребностей клиентов банков – физических лиц-резидентов, а также физических лиц-резидентов – субъектов предпринимательской деятельности (малый бизнес), которые обусловлены необходимостью погашения задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте.

В аукционе приняли участие 80 банков.

Напомним, на спецаукционе 24 апреля НБУ продал 479 тыс. евро по курсу 10,17 грн./евро, 22 апреля Нацбанк проводил торги долларом. Тогда было продано 29,3 млн. долл. по курсе 7,80 грн./долл..

Курсы валют

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,02 грн., продают – по 8,08 грн. По сравнению с 29 апреля, курс покупки-продажи американской валюты почти не изменился. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,95-8,05 грн., по продаже – 8,05-8,09 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,50 грн., курс покупки повысился на 0,5%, по сравнению с 29 апреля; продают по 10,74 грн. – незначительно дороже чем вчера. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,30-10,66 грн., по продаже – в пределах 10,58-10,83 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня увеличился на 0,9%, по сравнению с 29 апреля, и составляет в среднем 0,2236 грн., продажи – незначительно увеличился – до 0,2460 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,235 грн., по продаже – 0,235-0,265 грн.

Комбанки в Киеве покупают доллары в среднем по 8,02 грн., продают – по 8,07 грн. (курсы не изменились со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,56 грн. - на 0,6% дороже, чем 29 апреля, продажи – 10,76 грн., также на 0,6% дороже.

Курс покупки российского рубля в среднем по киевским банкам повысился на 1%, по сравнению с 29 апреля, - до 0,223 грн., курс продажи на 0,5% - до 0,2488 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 30 апреля, составляет: гривни к доллару США - 7,70, к евро – 10,21482, к российскому рублю – 0,23159.

ТЭК

РФ готова софинансировать закупки газа для транзита через Украину

Российская сторона готова принять участие в софинансировании закупок объемов газа, необходимых для обеспечения транзита через газотранспортную систему Украины дальше в Европу, заявил в четверг вице-премьер РФ Игорь Сечин, сообщает РИА Новости..

"Когда мы говорим, что есть проблема, мы предлагаем и решение, мы даже согласны на софинансирование", - сказал он.

"Но предупреждаем, что есть технологические особенности функционирования газотранспортной системы, и хотели бы, чтобы европейские потребители об этом знали", - подчеркнул вице-премьер.

Напомним, вчера в ходе встречи украинского и российского премьеров была достигнута договоренность о закупке 19,5 млрд. кубов газа для закачки летом-осенью в ПХГ Украины. Украинский премьер Юлия ТИМОШЕНКО предложила оплатить этот газ в виде аванса за будущий транзит российского газа через Украину в Европу. Владимир ПУТИН заявил, что российская сторона рассмотрит предложение и добавил, что такие долгосрочные планы необходимо обсудить.

«Укртранснафта» в І квартале увеличила прибыль в 8,4 раза

ОАО "Укртранснафта" в январе-марте текущего года увеличило чистую прибыль в 8,4 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 326,030 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В январе-марте "Укртранснафта" сократила чистый доход на 18,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 576,384 млн. грн., а также сократила валовый доход (выручку) от реализации на 20,4% - до 653,460 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году «Укртранснафта» сократила чистую прибыль на 90,8%, по сравнению с 2007 годом, до 19,704 млн. грн.

«Черноморнефтегаз» в І квартале увеличил прибыль в 7 раз

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (Симферополь, АРК) в январе-марте текущего года увеличило чистую прибыль в 7,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 22,176 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-марте т.г. «Черноморнефтегаз» увеличил чистый доход на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 223,046 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 6,69% – до 283,704 млн. грн.

Рынки

«Метинвест» купил угольную United Coal Company в США

Группа «Метинвест» завершила сделку по приобретению 100% американской угольной компании United Coal Company (UCC).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Группы «Метинвест».

Оформление договоренностей проводилось в соответствии с требованиями законодательства - уже завершены все экспертизы в Антимонопольном комитете Украины и получено одобрение сделки в юрисдикциях ЕС и США. В ближайшее время планируется интеграция новой компании в структуру Дивизиона угля и кокса «Метинвеста».

По договоренности сторон, условия и сумма сделки не разглашаются.