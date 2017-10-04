Amazon и Apple незаконно получили налоговые льготы - Еврокомиссия

Еврокомиссия пытается привлечь техногигантов Amazon и Apple к ответственности за неполную уплату налогов и получение незаконных субсидий. В частности Брюссель подает в Европейский суд на правительство Ирландии за задержку со взысканием с Apple налоговых субсидий на сумму 13 миллиардов евро.

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Об этом заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер в среду, 4 октября, передает «Немецкая волна».

Кроме того, Еврокомиссия призвала Люксембург вернуть недоплаченные налоги с компании Amazon в размере 250 миллиардов евро. Здесь пока о суде речь не идет. Это решение Еврокомиссии стало результатом трехлетнего расследования по делу о незаконном получении концерном налоговых субсидий в Люксембурге в 2003 году.

Со своей стороны, в Amazon ответили, что Люксембург не имел к компании никакого особого отношения и налоги были уплачены "согласно национальных и международных налоговых правил".

Европейские представительства технокомпаний расположены в Ирландии и Люксембурге, где, как отмечают обозреватели, ниже, по сравнению с другими странами ЕС, налогообложения.