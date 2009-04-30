Принятие законов по обязательствам перед СЕ снимет мониторинг

Министр юстиции Николай ОНИЩУК считает, что в случае принятия Украиной основных законов во исполнение обязательств перед Советом Европы, могут возникнуть основания для обсуждения вопроса о снятии мониторинга нашего государства со стороны Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, такое мнение министр юстиции выразил во время встречи с председателем Парламентской Ассамблеи Совета Европы Луисом Марией де ПУТЧЕМ в Страсбурге.

В частности, министр юстиции проинформировал председателя ПАСЕ относительно нового проекта Уголовно-процессуального кодекса, законопроектов о судоустройстве, о прокуратуре, а также бесплатной правовой помощи. Все эти законопроекты, которые были разработаны во исполнение обязательств Украины перед Советом Европы, уже или рассматриваются Верховной Радой Украины или готовы для внесения на ее рассмотрение.

Министр юстиции выразил мнение, что в случае принятия указанных законодательных актов Совет Европы имела бы основания рассмотреть возможность снятия с Украины мониторинга, который продолжается с 1995 года.