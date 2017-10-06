Пресс- конференция: "Доллар растет изо дня в день: чего ждать украинцам к концу года?"

6 октября в 13:00 информационное агентство ГолосUA проведет пресс-конференцию на тему: «Доллар растет изо дня в день: чего ждать украинцам к концу года?» В пресс-конференции примут участие: - Андрей Блинов – экономист, - Александр Савченко – экс- замглавы Нацбанка Украины, - Андрей Новак –экономист, - Руслан Осипенко – член Экономического дискуссионного клуба. Пресс-конференцию можно посмотреть в разделе «Видео» сразу после онлайн-трансляции. Пресс-конференция состоится по адресу: ул. Бастионная 5/13 (вход с ул. Кургановская). Аккредитация до 18:00 5 октября по телефону: (044) 284-57-62.

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