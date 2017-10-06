Пресс- конференция: "Доллар растет изо дня в день: чего ждать украинцам к концу года?"

13:00, 06 октября 2017
Разное
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6 октября в 13:00 информационное агентство ГолосUA проведет пресс-конференцию на тему:  

«Доллар растет изо дня в день: чего ждать украинцам к концу года?»

В пресс-конференции примут участие:

- Андрей Блинов – экономист,

- Александр Савченко – экс- замглавы Нацбанка Украины,

- Андрей Новак –экономист,

- Руслан Осипенко – член Экономического дискуссионного клуба.

Пресс-конференцию можно посмотреть в разделе «Видео» сразу после онлайн-трансляции.

Пресс-конференция состоится по адресу: ул. Бастионная 5/13 (вход с ул. Кургановская).

Аккредитация до 18:00 5 октября по телефону: (044) 284-57-62. 

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