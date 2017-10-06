Пресс- конференция: "Доллар растет изо дня в день: чего ждать украинцам к концу года?"
13:00, 06 октября 2017Разное
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6 октября в 13:00 информационное агентство ГолосUA проведет пресс-конференцию на тему:
«Доллар растет изо дня в день: чего ждать украинцам к концу года?»
В пресс-конференции примут участие:
- Андрей Блинов – экономист,
- Александр Савченко – экс- замглавы Нацбанка Украины,
- Андрей Новак –экономист,
- Руслан Осипенко – член Экономического дискуссионного клуба.
Пресс-конференцию можно посмотреть в разделе «Видео» сразу после онлайн-трансляции.
Пресс-конференция состоится по адресу: ул. Бастионная 5/13 (вход с ул. Кургановская).
Аккредитация до 18:00 5 октября по телефону: (044) 284-57-62.
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