ГЛАВНОЕ на 30 апреля (вечер)

Новости ТЭК

Для Украины при сотрудничестве с Россией в газовой сфере является принципиальным формирование цены российского газа и ставки его транзита на рыночных принципах и деполитизация этого процесса.

Как сообщили УНИАН в пресс службе Президента Украины, об этом Виктор ЮЩЕНКО заявил в интервью журналистам европейских изданий – нидерландской газеты «Handelsblad», немецкой «Der Tagesspiegel», итальянской «Corriere della Sera» и испанской газеты «El Mundo».

Глава государства, в частности, комментируя некоторые аспекты сотрудничества с Россией в газовой сфере, указал на асимметрию доходности, рисков и ответственности украинской и российской сторон, которая следует из неравноправных условий действующего контракта о купле-продаже газа и контракта о его транзите. Подтверждением тому, по его мнению, является ежемесячная напряженность в поисках средств для расчета за газ и ожидание потенциальных штрафных санкций.

«Для нас является принципиальным формирование цены газа и ставки транзита на рыночных принципах и деполитизация этого процесса», – констатировал В.ЮЩЕНКО.

Кроме этого, основными темами разговора стали перспективы европейской интеграции Украины в контексте подготовки саммита инаугурации «Восточное партнерство», внутриполитические вопросы, в частности, необходимость проведения конституционных изменений с целью обеспечения политической стабильности и необратимости демократического развития.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО инициирует проведение 7 мая в Праге встречи руководителей государств, принимающих участие в проекте Евразийского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) и председателя Европейской комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины сказал во время встречи с послами стран, принимающими участие в данном проекте, – Грузии, Литвы, Польши, Чехии.

В.ЮЩЕНКО обратился к послам с просьбой сообщить главам их стран о такой инициативе.

«Мы инициируем организацию на 7 мая первой консультативной встречи по данному вопросу в Праге с тем, чтобы принять дальнейший план действий по реализации данного проекта», - сказал он. Президент также инициирует проведение в конце мая – начале июня презентации в Европе проекта ЕАНТК и принятие странами-участницами совместного меморандума по реализации этого проекта.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает необходимым построить дополнительный резервуар на нефтепроводе «Одесса - Броды» для перехода на новый этап реализации проекта Евразийского нефтетранспортного коридора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с послами Азербайджана, Чехии, Польши, Грузии, Литвы и председателем Представительства Европейской Комиссии.

«Украине нужно решить вопрос о строительстве дополнительного резервуара для перекачки 120 тонн нефти», - сказал В.ЮЩЕНКО. По словам Президента, это необходимо для перехода к следующей фазе проекта создания Евразийского нефтетранспортного коридора.

Послы Польши Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ и Азербайджана Талят АЛИЕВ высоко оценивают возможности проекта Евразийского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали во время брифинга после встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

«Азербайджан, как поставщик и как транзитная страна, уделяет этому вопросу особое внимание, поскольку в наших интересах иметь несколько вариантов транспортировки нашей нефти, а данный вариант является одним из лучших вариантов по транспортировке каспийской нефти», - сказал посол Азербайджана.

Посол Польши в Украине сообщил, что сегодня в Варшаве проходит встреча Президента Польши Леха КАЧИНЬСКОГО с послами стран – участниц проекта Евразийского нефтетранспортного коридора. Он отметил, что технико-экономическое обоснование проекта создания этого коридора является позитивным и отвечает на основные вопросы, которые Польша считала нужным поставить: есть ли нефть в каспийском регионе, и есть ли транзитные возможности и возможные покупатели.

Посол отметил, что поставка нефти по нефтепроводу «Одесса – Броды» может быть дешевле для НПЗ, которые являются собственностью польского национального концерна.

«Уже сегодня была бы дешевле поставка нефти по «Одесса – Броды», чем традиционным путем через Адриатику и потом в Чешскую Республику», - сказал он. Посол заверил, что Польша будет и в дальнейшем поддерживать главный принцип своей энергетической политики – диверсификацию источников снабжения, чтобы в этом регионе можно было создать альтернативу для существующих источников снабжения, а также для того, чтобы можно было увеличить объемы легкой нефти, которой через несколько лет может не хватать.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Брюссельская декларация по модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украины и газовые договоренности с Россией не противоречат друг другу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве по итогам визита правительственной делегации в РФ.

«Брюссельская декларация и все договоренности с Россией находятся в гармонии», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в ходе визита речь шла об участии России в модернизации ГТС Украины как партнера по поставкам оборудования и комплектующих.

«Речь идет об участии России в поставках оборудования, труб и прочего путем обеспечения кредитными ресурсами, которые были подписаны Брюссельской декларацией», – добавила она.

Также премьер-министр отметила, что глава правительства России Владимир ПУТИН в ходе встречи подчеркнул, что Россия не претендует на ГТС Украины.

При этом она добавила, что Украина вовремя и в полном объеме рассчитывается за потребленный российский газ. «Расчеты осуществляются вовремя и будут осуществляться вовремя», – подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Россия не будет предъявлять штрафные санкции к Украине за недобор газа на протяжении всего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве по итогам визита правительственной делегации в РФ.

«Правительство достигло договоренностей… И Украине не будут предъявляться на протяжении года штрафные санкции», – сказала она.

Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в ходе визита «все задания были выполнены и все цели достигнуты, дальше продолжается конструктивная работа».

«Я думаю, что мы усилили работу в направлении углубления сотрудничества. Я как премьер-министр удовлетворена этой поездкой», – добавила она.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что оплата российского газа для закачки его в подземные хранилища газа (ПХГ) услугами по транзиту не ухудшит финансовое состояние ДК «Укртрансгаз».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве по итогам визита правительственной делегации в Москву.

«Газ, который закачивается в подземные хранилища летом, весной и частично осенью, используется в следующий отопительный сезон. Средства, которые выручаются в этот период, будут направляться «Укртрансгазу» для покрытия стоимости транзита. Это достаточно сбалансированная финансовая модель, она даст возможность успешно и финансово обеспеченно работать «Укртрансгазу» на выполнение функций по транзиту», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, «Укртрансгаз» осуществляет транзит газа в Европу и является отдельным предприятием со своим балансом и счетом.

Депутат фракции Блока Виталия Кличко в Киевраде Иван ПЛАЧКОВ допускает, что столичная власть продала 12,7% акций АЭК “Киевэнерго”, которые находились в коммунальной собственности киевской общины, неизвестному владельцу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции Блока Кличко.

По словам И.ПЛАЧКОВА, о продаже пакета акций “Киевэнерго”, который находился в коммунальной собственности Киева, свидетельствует тот факт, что в списке акционеров компании, размещенном на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, уже не значится “Киевэнергохолдинг”, в уставный капитал которого при создании холдинга был передан указанный пакет акций.

“В перечне владельцев 10 и больше процентов акций «Киевэнерго» нет «Киевэнергохолдинга». Это может означать только одно – 12,73% акций «Киевэнерго», которые раньше были в коммунальной собственности, проданы”, - сказал депутат. По его словам, теперь этот вопрос изучает прокуратура Киева.

И.ПЛАЧКОВ акцентирует, что на депутатские запросы относительно того, остаются ли акции “Киевэнерго”, “Киевгаза” и “Киевводоканала” в собственности “Киевэнергохолдинга”, “председатель наблюдательного совета общества, начальник Управления коммунальной собственности КГГА Андрей ЧУБ и председатель правления общества, депутат Киевсовета от "Гражданского актива Киева" Юрий БОНДАРЬ отвечать отказываются”.

Вместе с тем, депутат обеспокоен еще одним, по его мнению, “странным” фактом. По данным И.ПЛАЧКОВА, в 2007 году «Киевэнергохолдинг» приобрел 1 акцию «Киевэнерго» в ООО «ФК «Донбасс» (г. Донецк). “Безусловно, усилить свое влияние на управление «Киевэнерго» покупкой одной акции нельзя, однако можно отвечать на все депутатские запросы, что «Киевэнергохолдинг» остается среди акционеров “Киевэнерго”, - объяснил он. По словам И.ПЛАЧКОВА, покупку акции “Киевэнерго” в ООО “ФК “Донбасс” теперь также изучает прокуратура Киева совместно с МВД.

По данным депутата, 12,73% акций “Киевэнерго” в 2004 году были оценены более чем в 77 млн. грн.

Финансовый рынок

Национальный банк Украины (НБУ) объявил о проведении в пятницу, 8 мая, и среду, 13 мая, специальных аукционов для поддержки заемщиков – физических лиц и малого бизнеса, на которых будут реализовываться доллары США.

Об этом говорится в письме НБУ №13-421/2992-8192 (об аукционе 8 мая) и №13-421/2990-8185 (об аукционе 13 мая) от 30 апреля т.г., текстом которого располагает УНИАН.

Минимальная сумма заявки – 10 тыс. долл. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. комбанк обязан продать НБУ. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. может быть использован банком на другие цели.

Также указывается, что банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

«Общая сумма покупки иностранной валюты по указанным платежам не может превышать 50 тыс. долл. за один календарный месяц по одному кредитному соглашению», – говорится в сообщении НБУ.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля НБУ начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц в валютных средствах с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.

«ИНГ Банк Украина» (Киев), входит в группу ING, в I квартале т.г. сократил чистую прибыль почти в 9 раз, по сравнению с январем-мартом 2008 года, – до 5,468 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» за 30 апреля №№80-81.

Активы банка за указанный период сократились на 7% и на 1 апреля составили 8,870 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов на 5% – до 6,707 млрд. грн., обязательства на 7% - до 8,036 млрд. грн.. Собственный капитал существенно не изменился и на конец квартала составил 834,558 млн. грн., уставный капитал оставался на уровне 304,761 млн. грн.

ОАО «Эрсте Банк» в I квартале 2009 года получило убыток в 143,651 млн. грн. против прибыли 1,075 млн. грн. годом ранее.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» №80-81 от 30 апреля.

Активы банка за указанный период сократились на 12% и на 1 апреля составили 9,680 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 4% – до 6,520 млрд. грн., обязательства - на 13% - до 8,461 млрд. грн., собственный капитал - на 10% - до 1,219 млрд. грн., уставный капитал оставался на уровне 1,361 млн. грн.

По итогам первого квартала 2009 года чистая прибыль «Родовид Банка» уменьшилась в 20 раз, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 1 апреля составила 1,529 млн. грн. Об этом сообщается в газете «Голос Украины» от 30 апреля 2009 г. №№80-81.

Активы банка в январе-марте уменьшились на 17% и на 1 апреля составили 10 млрд. 987 млн. 792 тыс. грн., обязательства – на 18% - до 9 млрд. 750 млн. 80 тыс. грн., собственный капитал – на 7% - до 1 млрд. 237 млн. 712 тыс. грн.

Уставный капитал банка в первом квартале не изменялся и составляет 435 млн. грн.

По итогам первого квартала 2009 года чистый убыток «Трансбанка» составил 124,613 млн. грн. против прибыли 938 тыс. грн. за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в газете «Голос Украины» от 30 апреля №№80-81.

Активы банка в январе-марте уменьшились на 25% и на 1 апреля составили 915 млн. 242 тыс. грн., обязательства – на 16% - до 944 млн. 465 тыс. грн., собственный капитал отображен в отчетности с отрицательным значением на уровне 29 млн. 222 тыс. грн.

Уставный капитал банка в первом квартале увеличился на 62% - до 65 млн. грн.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту начали падать.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0675/8,0960 грн., к 12:00 цены начали падать – 8,0650/8,0850 грн. К закрытию ценовые уровни достигли минимума – 8,0440/8,0520 грн.

В 14:30 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,70/7,90 грн.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2442/0,2458 грн., к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2442/0,2452 грн. К закрытию торгов цены снизились – 0,2438/0,2445 грн.

В России курс доллар-рубль снова понизился и составил 33,0025 рублей (-0,0975).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3373/1,3375 долл., а к 14:15 упали до 1,3265/1,3267 долл. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7630/10,8110 грн., к 12:00 цены ушли вниз – 10,7610/10,7770 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,6580/10,6810 грн.

Международные новости

По предварительным данным, годовая инфляция в апреле 2009 года (апрель-2009 к апрелю-2008) в зоне евро составит 0,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В марте 2009 года годовая инфляция составляла в еврозоне 0,6%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 1,3%. К зоне евро с января 2009 года относятся 15 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.

В марте 2009 года уровень безработицы с учетом поправки на сезонность возрос в еврозоне до 8,9%, против 8,7% в феврале 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

Уровень безработицы во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) в марте также возрос и составлял 8,3% против 8,1% в феврале 2009 года.

В марте 2009 года самый низкий уровень безработицы зарегистрирован в Нидерландах (2,8%).

Самый высокий уровень безработицы в марте 2009 года наблюдался в Испании (17,4%), Латвии (16,1%) и Литве (15,5%).

По данным Евростата, всего в марте не имели работы 14,158 млн. человек в еврозоне и 20,154 млн. – в ЕС-27.

В марте 2008 года уровень безработицы в еврозоне составлял 7,2%, в ЕС-27 – 6,7%.

К зоне евро с 2009 года относятся 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.

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