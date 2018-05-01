Баланс недели: пенсионная реформа в законе, прогноз от Всемирного банка и победные реляции о готовности к зиме

Безусловно, знаковым событием уходящей недели было принятие Верховной Радой ключевой для Украины реформы – пенсионной.

Первые наработки по кардинальному изменению пенсионного законодательства премьер-министр Владимир Гройсман представил еще в мае. С тех пор в обществе, среди политиков и экспертов ни на минуту не стихали бурные дискуссии вокруг основополагающих принципов пенсионной реформы. Многие были против, однако премьер настаивал: принятие пенсионной реформы является ответственным историческим решением, позволяющим ликвидировать уравниловку и установить справедливую систему пенсионного обеспечения.

В день рассмотрения законопроекта депутаты потратили более четырех часов на обсуждение правок, а к финальному голосованию в парламент прибыл премьер Гройсман, который в очередной раз подчеркнул значимость принятия реформы.

Необходимость такого шага была еще продиктована жесточайшим требованием МВФ – следующий транш только в обмен на реформу.

Правда, правительство пыталось это дезавуировать, мол, изменения пенсионного законодательства и так необходимы. Иначе с каждым годом увеличивающаяся дыра в бюджете Пенсионного фонда (нынче дефицит составляет 140 млрд грн) в любой момент могла привести к плачевным результатам. Одобренная пенсионная реформа, если верить ее вдохновителям, как раз и должна решить эту главную проблему. Теперь Пенсионный фонд должен быть профицитным.

Надо полагать, способствовать этому должна и обновленная формула расчета пенсий.

Как известно, при обсуждении пенсионной реформы болезненным для общества стал вопрос повышения пенсионного возраста. Согласно новому закону, этого не произойдет, но вводится требование к страховому стажу. Так, с 1 января 2018 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа, тогда как ранее он составлял 15 лет. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет - в 65 лет.

Как видим, стаж – отныне очень важен. И министр социальной политики уже заявил: 35 летний страховой стаж будет гарантировать пенсию в размере 35% от зарплаты.

В то же время, люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Размер помощи будет определяться, исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Важным моментом в реформе является и отмена специальных пенсий для госслужащих, судей, ученых и прочих категорий граждан. Все они будут переведены на общую систему начисления пенсий. Кроме того, отменяется право на назначение пенсии за выслугу лет, за исключением военнослужащих и сотрудников силовых органов.

Кроме того, пенсионная реформа предполагает введение с 1 января 2019 года накопительной системы пенсионного страхования. А для работающих пенсионеров радостной новостью стала отмена 15-процентного сокращения пенсии.

Следом за принятием пенсионной реформы, Верховная Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс, что позволит с 1 октября повысить пенсии 9 миллионам пенсионеров на сумму от 200 до 1000 гривен.

Премьер-министр Владимир Гройсман поспешил заявить о немедленном начале перерасчета пенсий в соответствии с принятыми законодательными изменениями.

«Только что Верховная Рада приняла также важные для реализации пенсионной реформы изменения в Бюджетный кодекс… Немедленно начинаем перерасчет пенсий в соответствии с принятыми сегодня законодательными изменениями, чтобы уже в октябре 2017 года пенсионеры получили повышенные пенсии», - сказал он.

Несмотря на изменение пенсионной системы и повышение пенсий, реформа вызвала неоднозначную реакцию в украинском обществе. Согласно опросу, который провел Центр экономической стратегии, только 46% украинцев поддерживают пенсионную реформу.

Министр социальной политики Андрей Рева поспешил заявить, что поддержка реформы значительно вырастет уже через 1,5 месяца. «Очень интересное исследование, и правильно будет его повторить через полтора месяца. Эти изменения будут касаться не только пенсионеров, а абсолютно всех. У каждого пенсионера есть внуки и дети. Если человек, который всю жизнь работал, платил налоги, получит серьезное повышение - об этом будут знать все», - отметил Рева.

При этом министр поспешил похвастаться, что в результате пенсионной реформы его мама будет получать пенсию на 1160 грн больше.

«Я позвонил в Пенсионный фонд Винницы. Спросил: посчитайте пожалуйста, сколько у мамы моей пенсия. Она работает учительницей, ушла на пенсию в 1994 году. У нее пенсия 1681 грн. Уже закон принят, уже все новые параметры есть. Посчитайте, пожалуйста. Мне ответили, что у моей мамы будет пенсия 2841 грн с 1 октября», - сказал Рева.

Однако, чтобы изменения пенсионной системы состоялись необходим последний шаг – подпись президента Украины. Но тот уже заверил премьера, что сделает это в ближайшие дни.

Скорее всего, после принятия пенсионной реформы должна резко измениться и риторика премьера. Теперь он больше не на ремонте дорог должен пиариться, а на количестве создаваемых рабочих мест и уровне зарплат по отраслям.

Депутатские будни: толкотня и законы

Уходящая неделя стала на удивление продуктивной для законодательного органа страны. Депутаты одобрили не только пенсионную реформу, но и не менее важную – судебную, правки в которую обсуждали и вносили в течение трех недель. К чему приведут новшества в судебной системе – пока не понятно. Мнения экспертов разделились. Одни опасаются, что президент еще больше укрепит свою власть над судами, другие уверяют – суды станут менее коррупционными, что повысит привлекательность Украины для иностранных инвесторов.

Еще парламентарии сделали важный шаг на пути к внедрению системы электронного правительства в Украине. Они приняли закон об идентификации граждан по электронной цифровой подписи Bank ID и Mobile ID. Закон должен способствовать созданию условий для развития и функционирования сферы электронных доверительных услуг и их свободного обращения в Украине.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам информатизации и связи Александр Данченко подчеркнул, что принятие закона об электронных доверительных услугах позволит Украине присоединиться к единому цифровому рынку Европы. «Министры Европейского Союза подписали соглашение о создании единого цифрового рынка до 2018 года. Цифровой рынок – это около 60 миллиардов евро инвестиций в инфраструктуру, развитие цифровых услуг. Доля Украины в этом рынке может составить 5-6 миллиардов долларов», - отметил он.

Продолжая тему информационных технологий, Верховная Рада приняла закон, определяющий основные принципы обеспечения кибербезопасности Украины. Этот закон призван определить основные объекты киберзащиты, которые в совокупности составляют критическую информационную инфраструктуру страны и подлежат внесению в государственный реестр. «Мы ведем войну с Россией. Одна из составляющих этой войны – кибератаки… Вирусы, отключение энергетических систем – это большая проблема... Очень важно обеспечить правовые основы нашим специальным службам и дать им правовые полномочия для защиты нашей страны… В законопроекте прописывается понятие, что такое критическая инфраструктура…», - рассказал Данченко.

Кроме этого, Верховная Рада, наконец-то, заполнила свою квоту в комиссии по ротации состава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Так, депутаты поддержали кандидатуру Светланы Голиковой, которую предложил «Народный фронт», и начальника Управления ценовой политики Киевской госгорадминистрации Василия Яструбинского. Необходимость избрания членов Конкурсной комиссии вызвана тем, что важнейший орган на рынке энергетики и коммунальных услуг – НКРЭКУ с 26 ноября может фактически утратить возможность принимать решения. Однако, Конкурсную комиссию для планового переизбрания членов НКРЭКУ, в которую должны войти два члена от парламента, два - от президента и один - от Кабмина, нужно было создать еще в мае 2017 года. По состоянию на начало октября, только Верховная Рада удосужилась утвердить двоих членов Конкурсной комиссии, при этом ни правительство, ни президент своим законным правом еще не воспользовались.

Прогнозы Всемирного банка

На уходящей неделе премьер-министр Владимир Гройсман выразил надежду, что Верховная Рада сохранит набранный темп и примет этой осенью «мотивирующие» законы, которые смогут удвоить рост экономики. По его словам, вслед за повышением соцстандартов и пенсионной реформой, экономический рост позволит увеличить доходы граждан.

Слова Гройсмана подтвердил Всемирный банк, который презентовал новый макроэкономический прогноз по Украине. ВБ считает, что наша страна нуждается в безотлагательных и быстрых реформах, чтобы стимулировать экономический рост. «Это пакет реформ, который позволит Украине выйти на 4 или более процентов экономического роста. Без этого Украина рискует попасть в западню низкого роста», - заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

По ее словам, прежде всего, речь идет о земельной реформе, включая создание прозрачного рынка земли и отмену моратория на продажу сельхозземель уже с 1 января 2018 года.

Также во Всемирном банке уверены, что ускорение проведения земельной реформы и других преобразований для сокращения бюджетного дефицита позволит нашей стране уже в следующем году занимать средства на международных рынках под 5% годовых.

«Нужно сделать больше. Реформы, о которых мы говорим, - если они не будут проведены за следующие несколько месяцев, то ситуация ухудшится. Если это будет сделано, то рост (экономики – УНИАН) будет 4%, и уже в следующем году Украина сможет провести эмиссию евробондов на международных рынках, при этом придется платить не 7%, а только 5%», - отметил ведущий экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Фарук Хан.

Кроме того, представители Всемирного Банка отметили, что для дальнейшего снижения фискальных рисков требуются, кроме пенсионной реформы, реформы образования и здравоохранения, активизация адресности жилищно-коммунальных субсидий.

Пакет реформ для ускорения экономического роста еще должен включать преобразования в финансовой сфере, борьбу с коррупцией и приватизацию, что будет стимулировать рост инвестиций и производительности экономики.

Всемирный банк сделал прогноз роста украинской экономики в 2017 году. Там уверены, что экономика нашей страны вырастет на 2%. Хотя, как считают эксперты, такой рост будет недостаточным, чтобы повысить стандарты жизни украинцев до докризисного уровня.

Обнадеживающим для Украины является прогноз ВБ относительно замедления инфляции в 2017 году до 10%. В последующих годах украинцам стоит ожидать еще большего замедления инфляции. Так, в 2018 году ожидается замедление инфляции до 7%, а в 2020 году – до 6%.

А вот дефицит государственного бюджета, по словам Хана, увеличится в текущем году до 3,5% ВВП с 3% по итогам 2016 года в результате повышения заработных плат и социальных стандартов.

Готовность 100%, или снег застанет врасплох

Судя по температурным показателям, отопительный сезон уже не за горами. В это время власти традиционно начинают ретиво и в шапкозакидательном тоне заявлять о 100% готовности к наступлению холодов.

Первым об этом заявил профильный вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. «На сегодняшний день, по той информации, которая на 50% проверена нами, состояние подготовки социальной сферы составляет 99,9% - это детские сады, школы, больницы. Жилищный сектор готов на 99,4%, почти 100%, то, что относится к котельным, к подаче тепла, - также на уровне 99%», - сказал Зубко.

(Заметьте – 100% готовность при 50% проверенной информации).

По областям ситуация выглядит следующим образом – готовы все на 100%, кроме Волынской, Сумской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Киевской и Киева. Это касается жилищного фонда.

По объектам социально-культурной сферы отстают Черниговская, Полтавская, Харьковская, Киевская области и Киев.

«Все они должны как можно быстрее решить эти вопросы, чтобы технологически войти в отопительный сезон», – подчеркнул вице-премьер.

Кстати, заявление Зубко о 100% готовности столицы Украины уже опроверг глава Набсовета «Киевэнерго» Иван Плачков, указавший, что по результатам проведенных компанией проверок выяснилось, что только 50% жилищного фонда Киева полностью готово к приему теплоносителя.

По его словам, если в ближайшее время ситуация не изменится, «Киевэнерго» не имеет право подавать тепло.

Чуть хитрее по вопросу готовности к зиме высказался премьер. Он, с одной стороны, заявил о 100% готовности Украины к отопительному сезону, с другой – всю ответственность за своевременный запуск и качество тепла полностью возложил на местные власти. Но самое интересное, зная отечественных чиновников, глава правительства дал особое поручение - готовить технику к зиме.

«Предупреждаю за несколько месяцев - снег будет. Это не должно снова стать неожиданностью. Техника должна быть переоборудована», - заявил Гройсман.

Александр Куницкий