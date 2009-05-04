Правительство Молдовы подало в отставку. Об этом заявила на заседании кабинета в понедельник премьер-министр Зинаида Гречаная, сообщает ПРАЙМ-ТАСС..

Она пояснила, что отставка предусмотрена Конституцией республики и законом "О правительстве", согласно которым кабинет уходит перед завершением мандата парламента, который выразил вотум доверия кабинету министров.

"Во вторник состоится заседание нового парламента Молдовы, который правительство просит об утверждении отставки", - отметила Гречаная.

Присутствовавший на заседании президент Молдавии Владимир Воронин выразил благодарность кабинету министров и попросил его членов исполнять обязанности до формирования нового состава кабинета министров.

На первом заседании 5 мая депутаты планируют избрать новое руководство парламента и назначить дату выборов нового президента, который затем предложит кандидатуру нового главы кабинета. Накануне Воронин, который завершает свой второй и последний срок на посту главы государства, заявил, "что после ухода намерен сконцентрироваться на работе в парламенте". Его называют одним из самых вероятных кандидатов на пост спикера. Среди вероятных кандидатов на посты президента и премьера в молдовской прессе называют нынешнего спикера Мариана Лупу, главу кабинета Зинаиду Гречаную, вице-премьеров Валентина Межинского, Андрея Стратана и руководителя парламентской комиссии Владимира Цуркана.

Правящая партия коммунистов, которую возглавляет Воронин, по итогам выборов получила в парламенте 60 депутатских мандатов из 101, что позволяет им избрать руководство парламента и сформировать кабинет министров. Но для выборов главы государства, где необходим 61 голос, они вынуждены будут заручиться поддержкой депутата от оппозиции. Лидеры трех оппозиционных партий - Либеральной, Либерально-демократической и Альянса "Наша Молдова" получившие 41 мандат, заявили о намерении бойкотировать избрание президента, чтобы добиться роспуска парламента и досрочных выборов.