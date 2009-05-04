Президентом Панамы стал мультимиллионер

В Панаме по итогам президентских выборов победителем объявлен мультимиллионер-консерватор Риккардо Мартинелли, сообщает k2kapital со ссылкой на BBC.

Это решение было оглашено Национальной избирательной комиссией после подсчета 43,68% голосов.

Не последнюю роль в его успехе сыграли обещания обуздать коррупцию и преступность - проблемы, которые особенно беспокоят малообеспеченные слои населения страны.

На посту главы государства Мартинелли предстоит столкнуться с проблемами, вызванными мировым экономическим кризисом, который уже ударил по важному торговому маршруту и одному из главных источников доходов страны - Панамскому каналу. Треть всех налоговых поступлений в панамский бюджет приходится на долю канала, однако количество судов, проходящих через него, в настоящее время заметно сократилось.

В Панаме президент избирается на один срок, продолжительностью пять лет.

В 2004 Мартинелли также участвовал президентских выборах, но набрал тогда лишь около 5%. По некоторым оценкам, на свою последнюю избирательную компанию он потратил $35 млн.