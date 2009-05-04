Завтра в Украине ожидается небольшой дождь

Завтра в Украине пройдут кратковременные дожди, днем до 22° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 5 мая будет переменная облачность. В западных и северных областях ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. На остальной территории кратковременные дожди, местами грозы, шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-восточный, в западной части - преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, в западных областях и в Луганской области местами 1-3° тепла; днем 17-22°, на побережье морей 13-18° (в Карпатах ночью заморозки 0-3°, днем 6-11° тепла).

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков, лишь вечером местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 17-22°; в Киеве ночью 7-9°, днем 20-22°.