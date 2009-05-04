Как в Кении борются с кризисом

Неправительственные женские организации Кении призвали к общенациональному бойкоту мужчин в интимной жизни, пока коалиционное правительство не положит конец длящемуся с прошлого года политическому кризису, сообщает Financial Times.

В 2008 г. в Кении прошли всеобщие выборы, которые закончились массовыми протестами этнических групп, обвинявших власти в фальсификации результатов. Во время столкновений, едва не переросших в гражданскую войну, погибло около 1500 человек. Коалиционное правительство, сформированное, чтобы положить конец кризису, не может улучшить ситуацию в стране, где около 10 млн человек (почти треть населения) голодают. Его сотрясают коррупционные скандалы и внутренние разборки.

Последней каплей для кенийских женщин стал разразившийся недавно спор между президентом Мваи Кибаки и премьер-министром Раилой Одингой о том, кто будет представлять в парламенте политику правительства.

Сексуальный бойкот — призыв к массовой акции протеста против неэффективных действий руководителей страны, сказала FT Патрисия Ньяунди, исполнительный директор женской организации FIDA. «Если бы мы вышли на улицу с транспарантами, нас разогнала бы полиция. Так что это безопасный домашний протест», — говорит она.

Женские организации уже отправили эмиссаров к женам президента и премьера с просьбой присоединиться к бойкоту. Они также готовы платить проституткам, чтобы те в течение недели не выходили на работу. Правда, в одном только центральном деловом районе Найроби, столицы Кении, насчитывается около 7000 работниц секс-индустрии.

По материалам Ведомости