АНОНС на 5 мая 2009 г.

11-00 - Круглый стол на тему: «Децентрализация и территориально-административная реформа в Украине. Мифы и реальность». Организатор - швейцарско-украинский проект “Поддержка децентрализации в Украине" DESPRO при участии Министерства регионального развития и строительства.

* * *

13-00 - Пресс-конференция на тему: "Новые услуги УГППС "Укрпочта" с участием директора "Укрпочты" Таисии Замковрй и первого заместителя Государственной администрации связи Министерства транспорта и связи Александра Баранова.

* * *

13-00 - Пресс-конференция на тему: «Политические последствия решения Конституционного Суда Украины: распустит ли Президент парламент? Украина накануне новой избирательной кампании: правовые, политические и другие предпосылки». В пресс-конференции примут участие: директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; директор Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев.

* * *

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98.