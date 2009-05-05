ДАЙДЖЕСТ СМИ за 5 мая

Украинские СМИ

Издание «Дело» в материале «ООН считает заперт на ввоз свинины - бредом» пишет о том, что представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Всемирной организации здравоохранения ООН заявили, что отказ от закупок свинины в качестве меры по борьбе с распространением вируса гриппа A(H1N1) не имеет смысла, так как не существует доказательств того, что этот вирус распространяется посредством пищи, приготовленной из свинины…

http://delo.ua/news/105834/

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Также «Дело» в материале «Кто из украинских банков больше всего потерял в I кв. 2009 г.» пишет о том, что среди поданных отчетов украинских банков за первый квартал 2009 г. наибольшей прибылью может похвастаться государственный Ощадбанк (439 млн грн), а наибольшие потери понес Укрпромбанк (4 441,364 млн грн). В материале подаются данные отчетов банков…

http://delo.ua/news/105425/

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Издание «Зеркало недели» в материале «Программно-целевая недостаточность» пишет о том, что 28 апреля с.г. Министерство экономики Украины, его Научно-исследовательский экономический институт (НИЭИ), а также Совет конкурентоспособности Украины (СКУ) и Программа развития Организации Объединенных Наций выступили соорганизаторами первого из планирующейся серии круглых столов с участием украинских и международных экспертов в сфере экономической политики, цель которых — выработка плана совместных действий по выходу Украины из кризиса. Надеяться на мгновенный положительный результат было бы, конечно, наивно. Но обмен мнениями, причем достаточно интересными, состоялся. Теперь вопрос — получит ли этот процесс какое-либо развитие?..

http://www.zn.ua/2000/2020/66073/

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Также «Зеркало недели» подает статью «Во глубине сибирских руд...», в которой пишет о том, что появились сообщения, что в разных вариантах законопроектов — в редакциях, в частности, одного БЮТовца и двух литвиновцев (Осыки, Павленко, Белоусовой) — бухгалтеров за бухошибки предлагается штрафовать где до 5100 грн., а где и до 17000 грн. А заодно поменять в сторону ужесточения Уголовный кодекс, доведя сроки «мягкой посадки» (исправительных работ или ограничения свободы) до двух-трех лет, а посадки настоящей (лишения свободы) — до двух-пяти лет. Не хватает только ссылки в Сибирь!..

http://www.zn.ua/2000/2040/66074/

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«Газета по-киевски» в материале «Так умирают праздники» пишет - то, что мы видим из года в год на Первое мая в Киеве, не только никак не напоминает добровольно-принудительное ликование советских трудящихся, оно не имеет никакого отношения к смыслу этой даты…

http://mycityua.com/articles/view/2009/05/05/085756.html

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Ужас охватил весь автопром» подает интервью Сергея Когогина, генерального директора «Камаза». Он рассказал изданию о том, что кризиса, подобного нынешнему, в российском автопроме не было. В лучшем положении оказались заводы, которые меньше инвестировали, а «Камаз» к их числу не относится…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/05/05/194168

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Издание «Известия» публикует материал «Роман Абрамович пожертвовал свадьбой ради яхты», в котором задается вопросом - откажется или нет олигарх Роман Абрамович от завершения строительства самой большой в своей коллекции и в мире яхты Eclipse? Этот вопрос на фоне кризиса озаботил всю прогрессивную гламурную общественность, которая с нетерпением ожидала решения владельца "Челси". Нет, не отказался. Яхта - святое, лучше свадьбу отложить. Впрочем, Абрамович - скорее исключение, подтверждающее общее правило, которое гласит, что надвигающийся сезон для продавцов яхт "рыбным" не будет. Поэтому многие из них поспешили устроить распродажи…

http://www.izvestia.ru/economic/article3128116/

(УНИАН)