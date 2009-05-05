Гендиректором ВТО назначен Лами

Генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) на второй четырехлетний срок назначен Паскаль ЛАМИ.

Как сообщается на сайте ВТО, соответствующее решение было принято на заседании Генерального совета организации 30 апреля.

Справка УНИАН. 16 мая 2008 года Украина официально стала членом Всемирной торговой организации. С момента вступления Украины в ВТО страна получает такие преимущества, как улучшение условий торговли с 151 страной мира, на долю которых приходится свыше 95% мировой торговли.