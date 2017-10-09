Стал известен лауреат Нобелевской премии по экономике

Нобелевскую премию по экономике вручили за исследования поведенческой экономике американцу Ричарду Тейлору. Об этом нобелевский комитет объявил в понедельник, 9 октября.

Компания Clarivate Analytics, которая публикуют имена основных претендентов на основе индекса цитируемости, в числе возможных лауреатов называла американца Колина Кэмерера и Джорджа Лоуэнштейна также за исследования в области нейроэкономики — поведенческой экономики. Экономисты, например, изучают, почему людей привлекают рискованные инвестиции, и почему рынки склонны к «пузырям», передает «Дождь».

Фаворитами также был Роберт Холл за анализ производительности труда, рецессии и безработицы и американские ученые Майкл Дженсен и Стюарт Майерс, изучающих процесс принятия решений в сфере корпоративных финансов.

За всю историю нобелевской премии по экономике из 78 ее обладателей 57 были американцами. В 2016 году награда досталась ученым из Великобритании и Финляндии Оливеру Харту и Бенгту Хольмстрёму за вклад в развитие теории контрактов.

В 2017 году нобелевский комитет присудил премию по физиологии за исследование циркадных ритмов — работы «биологических часов» организма, по физике — за исследование гравитационных волн, по химии — за развитие криоэлектронной микроскопии. Нобелевскую премию по литературе получил британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, а Нобелевская премия мира досталась Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).

Вручение награды состоится 10 декабря в Стокгольмской филармонии. Кроме медали победитель получит 1,12 миллиона долларов.