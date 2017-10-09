Стал известен лауреат Нобелевской премии по экономике
Премию вручили американцу Ричарду Тейлору за исследования поведенческой экономики.
Нобелевскую премию по экономике вручили за исследования поведенческой экономике американцу Ричарду Тейлору. Об этом нобелевский комитет объявил в понедельник, 9 октября.
BREAKING NEWS The 2017 Prize in Economic Sciences is awarded to Richard H. Thaler @R_Thaler@UChicago@ChicagoBooth#NobelPrizepic.twitter.com/mbQijTyE7t— The Nobel Prize (@NobelPrize) 9 жовтня 2017 р.
Компания Clarivate Analytics, которая публикуют имена основных претендентов на основе индекса цитируемости, в числе возможных лауреатов называла американца Колина Кэмерера и Джорджа Лоуэнштейна также за исследования в области нейроэкономики — поведенческой экономики. Экономисты, например, изучают, почему людей привлекают рискованные инвестиции, и почему рынки склонны к «пузырям», передает «Дождь».
Фаворитами также был Роберт Холл за анализ производительности труда, рецессии и безработицы и американские ученые Майкл Дженсен и Стюарт Майерс, изучающих процесс принятия решений в сфере корпоративных финансов.
За всю историю нобелевской премии по экономике из 78 ее обладателей 57 были американцами. В 2016 году награда досталась ученым из Великобритании и Финляндии Оливеру Харту и Бенгту Хольмстрёму за вклад в развитие теории контрактов.
В 2017 году нобелевский комитет присудил премию по физиологии за исследование циркадных ритмов — работы «биологических часов» организма, по физике — за исследование гравитационных волн, по химии — за развитие криоэлектронной микроскопии. Нобелевскую премию по литературе получил британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, а Нобелевская премия мира досталась Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).
Вручение награды состоится 10 декабря в Стокгольмской филармонии. Кроме медали победитель получит 1,12 миллиона долларов.