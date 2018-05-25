Сколько стоит свадьба "по-кризисному"?

Весна – это не только долгожданное тепло, но и, традиционно, начало брачного сезона. И вот не задача, если в прошлом году разгуляться мешала страшилка – год високосный, то в нынешнем она не лучше – кризис. Между тем, как сообщили УНИАН в Центральном загсе города Киева, число желающих связать себя узами брака растет. Видимо, народные приметы более действенны, чем финансовые нескладухи. Однако кризис все же внес свои коррективы в свадебный бюджет…

Кто на свете всех милее?..

Наверное, первое, о чем задумывается пара, а точнее невеста перед знаменательным днем – это свадебное платье. Его можно купить в салоне или пошить на заказ. Тут кризис отметился. Цена готового свадебного платья изменилась пропорционально курсу доллара. По словам консультанта салона "Инесса" Алины, прокат бывшего в употреблении платья обойдется от 2 тыс. грн., а покупка - от 3,5 тыс. грн. Цены на новое платье стартуют с 5 тыс. грн. – прокат, с 8 тыс. грн. - покупка. При этом работники салонов отмечают, что в последнее время тенденции изменились и невесты стали охотнее покупать платья, чем брать в аренду – соотношение приблизительно 60% на 40%. "Покупают с расчетом, чтобы потом продать, а не вкладывать деньги в прокат", - пояснила Алина. По ее словам, невеста всегда может сдать использованное по назначению платье в свадебный салон и вернуть часть денег.

Покупка платья не в салоне, а на рынке позволит сэкономить – там можно подобрать наряд от 1,5 тыс. грн. до 5-7 тыс. грн. Пошив платья на заказ тоже позволит сэкономить деньги – в зависимости от запросов невесты платье может стоить от 1,5 тыс. грн. Максимальную же цену, понятное дело, ни модистки, ни салоны не озвучивают.

Прическа и макияж обойдутся невесте еще, как минимум, в тысячу гривень.

Жениха одеть проще и дешевле. Мужской костюм стоит в среднем 2,8-3,5 тыс. грн. А за 5 тыс. грн. его можно снарядить полностью – приобрести костюм, рубашку, запонки…

Какая же свадьба без колец? Ювелирные магазины подготовились к брачному сезону – ассортимент поражает разнообразием. От традиционных гладких колец а-ля "как у мамы" до обручалок из белого золота с бриллиантами и замысловатой резьбой. Цены на эту красоту стартуют с 500 грн., максимальную же стоимость можно только предположить…

Ах, эта свадьба…

Как говорят специалисты, в моде нынче стилизованные и концептуальные свадьбы. По словам директора агентства "Мери" Юлии Бондарчук, в прошлом году были очень востребованы гавайская и гангстерская свадьбы, а в этом году в моде ретро. Кроме того, спрос растет на выездные церемонии в американском стиле. А вот рейтинг загсов неуклонно падает, все большее пар стараются зарегистрировать брак вне этого учреждения. По словам Ю.Бондарчук, около 80% клиентов, которые обращаются в агентство, заказывают организацию выездной церемонии. Это удовольствие стоит 2,5 тыс. грн., в эту сумму входит оформление и сама церемония. Между тем, этот же обряд в загсе будет стоить дешевле. Например, Днепровский загс предлагает его за 1,4 тыс. грн. Стоимость "стационарных" услуг загса различна – проведение традиционной церемонии в этом загсе обойдется в 265 грн., а по евростилю – когда невесту выводят к уже стоящему в зале жениху – на порядок выше, до 1075 грн.

Организаторы торжеств заявляют, что сегодня на проведение свадеб сохраняются цены прошлого года. "Несмотря на то, что выросли цены на всю потребительскую корзину, цены на свадебные услуги остались прежними, единственное исключение – выросла стоимость услуг фотографов", - отметила Ю.Бондарчук.

По словам фотографа компании «Foto & Make-up Studio» Валентина Лысенко, многие мастера кадра проводят расчеты за услуги в долларовом эквиваленте, поскольку закупают все необходимое для работы за границей. "В перерасчете на гривню наши услуги возросли в цене, потому что доллар вырос, мы не имеет права снижать цену", - сказал он. При этом В.Лысенко отметил, что количество заказов уменьшилось. "Люди экономнее стали тратить свои деньги, дорогих свадеб меньше стало и сложнее найти работу дорогим фотографам. А те фотографы, кто работают с простым населением, опускают цены и бьются за клиента", - подчеркнул В.Лысенко. По его словам, минимальная стоимость услуг фотографа – от 200 долл., максимальная – 3,5 тыс. долл.

При этом тамада и музыканты стали сговорчивее. Специалисты отмечают, что минимальный, но достаточный бюджет свадьбы без застолья – 25 тыс. грн. – это комплекс, начиная от декора, музыки, свадебного видеофильма, фотосессии, машины и заканчивая тортом.

Бюджет застолья – отдельная и очень значительная статья расходов. По словам Ю.Бондарчук, в этом году ценовая политика ресторанов более лояльная, они опустили цены в полтора-два раза по сравнению с прошлым годом. Однако, вряд ли паре удастся найти ресторан дешевле 250 грн. с человека – и это без спиртного, каравая, торта и фруктов. Учитывая все перечисленное, каждый гость обойдется молодоженам, как минимум, в 350-400 грн.

При желании зарегистрировать брак не только в миру, но и на небесах, бюджет свадьбы может вырасти. При этом узнать точную сумму не удалось. Некоторые церкви не называют плату за услуги, предоставляя право принимать решение о сумме молодоженам, а в принципе стоимость зависит от «уровня» церкви и умения пары договариваться.

Максимальный бюджет свадьбы, который смогли назвать собеседники агентства – полмиллиона долларов и 300 тыс. «зеленых». Эти торжества включали выступление европейских артистов, дорогой декор. Как рассказала организатор этих свадеб, только на цветы и фейерверк было потрачено более 50 тыс. долл. Однако эти свадьбы состоялись в докризисный период - в 2007 году.

Свадьба на экспорт

Но и это еще не все. Ю.Бондарчук отметила, что популярностью пользуются свадьбы за границей. Но в этом году на такую услугу спрос несколько снизился – из-за кризиса люди стали меньше ездить «туда». Цена на такой обряд не выросла, а даже немного снизилась - свадьба, если не учитывать стоимость билетов, «там» стоит дешевле – за границей многие услуги дешевле и доступнее, в том числе и рестораны. При этом Ю.Бондарчук подчеркнула, что свадьба за границей рассчитана на маленький круг – двоих, максимум шестерых человек. "Это такая камерная свадьба, чтобы скрыться ото всех", - добавила она.

Со снижением спроса на свадьбы за границей растет спрос на свадьбы в живописных местах Украины - Крыму, Львовской области. Речь идет о замках, крепостях и др. "Но такие свадьбы на порядок дороже, чем в Киеве, потому что добавляются транспортные услуги, проживание", - отметила руководитель агентства "Мери".

А им летать охота!

А как обстоят дела с медовым месяцем? По словам директора по туризму компании «Пан Укрейн» Елены Шаповаловой, несмотря на кризис, количество свадебных путешествий не уменьшилось. "Скорее всего, если молодожены и будут экономить, то, в первую очередь, на церемонии, на ресторане, а не на медовом месяце. Свадебные путешествия как пользовались популярностью, так и пользуются, и, как правило, их выбирают в подарок родственники жениха или невесты", - пояснила Е.Шаповалова

При этом она отметила, что путешествия, особенно в далекие экзотические страны, стали доступнее. "Путешествия даже подешевели, особенно в экзотические страны, в среднем на 30% из-за того, что упала стоимость перелета – подешевел керосин, топливо. Если раньше поездка в Доминиканскую Республику стоила 3,5 тыс. долл. на человека (за неделю), то сейчас туда можно поехать за 2 тыс. долл.", - добавила она.

Она также отметила, что Европа не пользуется спросом в плане свадебных путешествий, Более востребованы безвизовые Турция и Египет, а также экзотические Мальдивы, Доминикана, Бали, Тайланд.

"Более популярна Турция, и по деньгам она приемлема - от 550 долл. за неделю с человека, то есть – 1,1 тыс. долл. на двоих. Также едут в экзотические страны. Например, на Бали, потому что там есть свадебная церемония, которая проводится на месте, и многие ее заказывают. Эта церемония никакой юридической силы для Украины не имеет, выдается просто сертификат, но, тем не менее, это очень красивая церемония, которая стоит 400 долл. и занимает целый день. Кроме того, путевка на Бали стоит от 2 тыс. долл. на человека. То есть, за 4,5 тыс. долл. можно организовать свадебное путешествие в экзотическую страну", - рассказала Е.Шаповалова.

По ее словам, украинские туроператоры, отправляя молодоженов, ухитряются организовать им хороший прием без дополнительных затрат со стороны клиентов. "Каждый отель имеет специальные номера для молодоженов, но они, как правило, стоят дорого, их необходимо заказывать заранее, потому что таких 1-2 номера на весь отель. Их, как правило, не заказывают. Чаще молодожены заказывают обычную путевку, а мы всегда пишем, что это молодожены, если успеваем, отправляем копию свидетельства о регистрации брака, если не успеваем, они привозят ее с собой. И практически все отели дарят молодоженам шампанское или другое вино, а также корзину с фруктами в номер и стараются предоставить какую-нибудь спа-процедуру бесплатно, в подарок от отеля ", - отметила Е.Шаповалова. При этом, по ее словам, некоторые туроператоры заключили специальное соглашение с рядом отелей Турции. "В этих отелях молодоженам будут предоставлять, помимо всего прочего, первый завтрак в постель и камерный ужин в красивом месте, например, на набережной или пирсе. Это дополнительные услуги, которые не требуют затрат со стороны молодоженов", - пояснила Е.Шаповалова.

Почем входной билет...

Свадьба предусматривает взаимную трату денег – как со стороны молодоженов, так и гостей. Для последних это торжество - недешевое удовольствие. Все чаще предпочтение отдается подаркам «в конверте». Стоимость «входного билета» стартует от 500 грн. с носа.

Но если гостям хочется, чтобы их подарок запомнился, они стараются добавить к нему что-то «не бумажное». Выбор падает на практичные вещи - технику, постельные наборы, бывает и посолидней - мебель, туры… Но можно обойтись и традиционным сервизом, хотя он уходит в прошлое.

Чтобы избавить гостей от головной боли, в последнее время актуальны списки подарков, которые пара хотела бы получить. Они помещаются в Интернет и приглашенные на торжество могут «бронировать» приглянувшийся «лот». Так молодожены избавляют себя от ненужных вещей, а гостей – от тревог по поводу "понравится ли".

И все же, как метко подметила коллега по работе, «если молодожены предпочли свадьбу за границей, то гостям повезло»…

Хотя финансовая нестабильность и внесла коррективы в семейный бюджет, жизнь продолжается - люди влюбляются, женятся, рожают детей… И никакой кризис не сможет этот процесс остановить.

Марьяна Коваль (УНИАН)