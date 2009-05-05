ГЛАВНОЕ на 5 мая (день)

Хроника дня

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Финансы

Президент приостановил право физлиц покупать казначейские обязательства без удостоверения личности Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие отдельных положений постановления Кабинета Министров от 14 апреля 2009 года №362 «О выпуске казначейских обязательств», которые давали физическим лицам право при покупке казначейских обязательств не предъявлять документы, удостоверяющие личность и происхождение средств и не декларировать средства, полученные от продажи казначейских обязательств.

Об этом говорится в указе главы государства от 30 апреля 2009 г., размещенном на его официальном сайте.

Одновременно В.ЮЩЕНКО направил в Конституционный Суд представление по этому постановлению правительства.

Указанным постановлением правительство утвердило условия размещения и погашения казначейских обязательств, которыми предоставило физическим лицам право во время приобретения казначейских обязательств, в частности, не предъявлять документы, которые удостоверяют лицо и/или происхождение средств, и установило, что казначейские обязательства и средства, полученные от их продажи, декларированию не подлежат.

Вместе с тем, по мнению главы государства, такое решение не соответствует Конституции.

В.ЮЩЕНКО отмечает, что установив подзаконным актом исключения из установленных законами правил продажи казначейских обязательств, правительство взяло на себя полномочия Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля В.ЮЩЕНКО обратился к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой тщательным образом пересмотреть и доработать решения правительства, которые принимались с целью обеспечения получения очередного транша займа МВФ. В том числе шла речь и о данном постановлении. “Неоднозначный эффект может иметь решение о выпусках казначейских обязательств в принятой правительством редакции. С одной стороны, оно направлено на уменьшение разбалансированности бюджета путем привлечения средств населения, с другой – из-за анонимности механизма продажи казначейских обязательств может сработать как инструмент отмывания грязных денег и легализации средств, полученных преступным путем”, - отмечал глава государства.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0225/8,0875, к 11:00 спрэд сузился до 8,0430/8,0730, а к 12:00 котировки упали до 8,0310/8,0580. грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали на уровне 0,2436/59, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2443/58, а к 12:00 снизились до 0,2442/55. На российском валютном рынке курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 32,8000 (-0,2150).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3342/44, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6975/10,7860, к 11:00 цены установились на значениях 10,7150/10,7625 и к 12:00 составили 10,7165/10,7550.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,00 грн., продают – по 8,06 грн. По сравнению с 4 мая, курс покупки-продажи американской валюты почти не изменился. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,95-8,01 грн., по продаже – 8,0449-8,09 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,51 грн., курс покупки повысился на 0,6% по сравнению с 4 мая; продают по 10,78 грн. – на 1,2% дороже. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,30-10,65 грн., по продаже – в пределах 10,62-10,90 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня увеличился на 11%, по сравнению с 4 мая, и составляет в среднем 0,2226 грн., продажи – на 2,9% – до 0,2468 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,23 грн., по продаже – 0,235-0,27 грн.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,99 грн., продают – по 8,05 грн. (курсы немного изменились со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,54 грн. - на 0,8% дороже, чем 4 мая, продажи – 10,77 грн., на 1,2% дороже.

Курс покупки российского рубля в среднем по киевским банкам повысился на 10%, по сравнению с 4 мая, - до 0,2195 грн., курс продажи на 4,4% - до 0,2506 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 5 мая, составляет: гривни к доллару США - 7,70, к евро – 10,22175, к российскому рублю – 0,23352.

Общество

Ющенко не разрешил расширять перечень платных услуг

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие отдельных положений постановлений Кабинета Министров Украины от 14 апреля 2009 года о расширении перечня платных услуг, которые могут предоставляться в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения, высших медицинских учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях и о расширении перечня платных услуг, которые могут предоставляться государственными учебными заведениями.

Соответствующий указ от 30 апреля размещен на сайте Президента.

В то же время В.ЮЩЕНКО направил конституционное представление по поводу этих постановлений правительства.

В соответствии с постановлением правительства №369 «О внесении изменений в некоторые постановлениям Кабинета Министров Украины», для государственных учебных заведений, в том числе высших медицинских учебных заведений, предусмотрена возможность предоставлять платные услуги, в частности, при: сдаче студентами экзаменов и зачетов при ликвидации академической задолженности, возникшей во время проведения основной сессии; сдаче студентами в случае их перевода из одного высшего учебного заведения в другое академической задолженности, возникшей в результате различий в учебных планах; обеспечении форменной одеждой; издании и реализации учебников, учебных пособий, конспектов, лекций, методических материалов, монографий, информационно-аналитических сборников, сборников научных трудов, тезисов докладов, материалов конференций, учебной и учебно-методической литературы, бланковой продукции; проведении конкурсов, фестивалей, концертно-зрелищных мероприятий, творческих вечеров; возмещении расходов на изготовление студенческих и ученических билетов, зачетных книжек; предоставлении услуг по организации и проведению культурно-воспитательных мероприятий (представлений, концертов, фестивалей, вечеров отдыха, баллов, конкурсов, дискотек, демонстраций видео- и кинофильмов и т.д.).

По мнению главы государства, введение Кабмином возможности предоставления государственными учебными заведениями данных платных услуг, которые непосредственно связаны с организацией учебно-воспитательного процесса и предусмотрены учебными планами, не отвечает требованиям статьи 53 Конституции Украины, которая гарантирует право каждого на образование, возлагая на государство обязанность обеспечить доступное и бесплатное дошкольное, общее среднее, профессионально-техническое, высшее образование в государственных и коммунальных учебных заведениях (части первая и третья).

Также правительство 14 апреля 2009 года издало распоряжение №420-р «О некоторых мерах по улучшению медицинского обслуживания граждан». Пунктом 1 этого распоряжения Кабинет Министров согласился с предложением Министерства здравоохранения о предоставлении государственным и коммунальным заведениям здравоохранения права по желанию граждан:

которые проходят лечение, на обеспечение за соответствующую плату выделения койко-места повышенной комфортности и медработника для персонального ухода, создание надлежащих социально-бытовых условий;

на проведение по их заказу за соответствующую плату за пределами заведений здравоохранения консультирования, диагностики, лечения, забора биологического и другого материала для клинико-диагностических и других исследований при условии, что они в состоянии по состоянию здоровья самостоятельно посещать соответствующие заведения (учреждения).

Президент отмечает, что внедряя предоставление медицинской помощи за соответствующую плату, Кабинет Министров фактически поставил получение гражданами жизненно необходимой медицинской помощи в зависимость от их финансовых возможностей, чем нарушил и положения статьи 24 Конституции, согласно которой граждане имеют равные права не зависимо от имущественного положения.

Бюджетникам зарплату из пожертвований платить не будут

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие отдельных положений постановления Кабинета Министров от 14 апреля 2009 года, которыми разрешалось направлять добровольные благотворительные взносы и пожертвования от юридических и физических лиц на выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений и учебных заведений образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, науки, спорта и физического воспитания.

Об этом идет речь в указе главы государства от 30 апреля 2009 г., размещенном сегодня на его официальном сайте.

Одновременно В.ЮЩЕНКО направил в Конституционный Суд представление по поводу этого постановления правительства.

Глава государства замечает, что в соответствии с частью второй статьи 4 Закона «О благотворительности и благотворительных организациях», использование средств благотворительности и направления благотворительной деятельности определяются лишь меценатами и уставами благотворительных организаций.

Долги населения по квартплае в марте выросли на 2,2%

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в марте текущего года выросла на 2,2% по сравнению с февралем – до 10 млрд. 157,3 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Как указывается в сообщении, средний период задолженности населения за все услуги составил 3,1 месяца. Увеличение задолженности произошло в 23 регионах Украины.

По данным Госкомстата, на протяжении января-марта т.г. население страны оплатило за жилищно-коммунальные услуги 8,3 млрд. грн. (84,5% начисленных за этот период сумм).

Среди регионов наивысший уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги наблюдался в Киеве, Львовской, Закарпатской, Тернопольской и Сумской областях (98,2-91,4%), самый низкий – в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Луганской областях (75,6-80%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного

владельца лицевого счета в марте т.г. по сравнению с мартом 2008 года увеличились на 38,1% и с учетом электроэнергии (из расчета 100 кВт/ч) составляли 360,2 грн.

Киевская власть обнародовала новые тарифы на ЖКУ

Столичная власть обнародовала распоряжение о новых тарифах на жилищно-коммунальные услуги для населения, бюджетных учреждений и других потребителей, которые планируется ввести в Киеве с 1 июня этого года.

С текстом пяти распоряжений КГГА от 29 апреля 2009 г. можно ознакомиться в специальном выпуске муниципальной газеты «Хрещатик» №57/1 (3503) от 30 апреля 2009 г. или на интернет-сайте издания в разделе официальных документов.

Так, тарифы за воду и отопление для киевлян будут увеличены приблизительно вдвое, притом что с 1 июня они возрастут на 50% от общего увеличения (первый этап).

Тариф на услугу по централизованному отоплению для населения при отсутствии средств учета тепловой энергии утвержден в размере 2,38 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади в месяц (сейчас 1,6 грн. за 1 кв. м. в месяц). Сумма тарифа установлена для расчетов за отопление ежемесячно на протяжении года.

Как отмечает «Хрещатик», ознакомиться с размерами новых тарифов за квартплату можно на сайте КГГА www.kmv.gov.ua. Дополнения также будут напечатаны в следующем номере “Хрещатика” – 7 мая 2009 г.

Тарифы на коммунальные услуги для бюджетных учреждений и других потребителей столицы утверждены распоряжениями № 519 и № 517, согласно которым в Киеве с 1 июня цены на коммунальные услуги для бюджетных организаций увеличатся на 73%-116%, для других потребителей - на 8-116%.

Как сообщал УНИАН, ранее и.о. председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заявил, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения и коммунальные услуги для юридических лиц предусматривается довести до экономически обоснованного уровня в 3-4 этапа до июля 2010 г.

ТЭК

Ющенко требует перевести нефтепровод «Одесса–Броды» в аверсный режим Cрочно

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от правительства срочно перевести нефтепровод «Одесса – Броды» в аверсный режим.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал на совещании, посвященном выработке единой позиции всех ветвей власти по дальнейшему эффективному продвижению идеи о Евразийском нефтетранспортном коридоре (ЕАНТК).

Строительство

На реконструкции НСК «Олимпийский» сэкономлено 150 млн. грн.

На реконструкции Национального спорткомплекса «Олимпийский» в рамках подготовки к Евро-2012 уже удалось сэкономить около 150 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, отвечая на вопрос журналистов.

«Из тех сумм, которые на первом уровне были поданы генеральным подрядчиком, в силу проверки каждой цифры мы уже сегодня сэкономили, сохранили для реконструкции НСК «Олимпийский» около 150 млн. грн.», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

В то же время он отметил, что это не окончательная цифра, поскольку часть видов работ еще не подана на экспертизу. Поэтому министр считает, что окончательная стоимость всех работ на НСК может быть меньше определенной предварительно.

По словам Ю.ПАВЛЕНКО, все финансовые показатели и уточненная стоимость работ по реконструкции стадиона будут известны ориентировочно 20 мая после того, как «Укргосстройэкспертиза» предоставит комплексное заключение. После этого, добавил министр, Кабинет министров утвердит окончательный проект реконструкции и титул строения.

Кроме того, министр подчеркнул, что расход средств на реконструкцию стадиона и качество работ постоянно контролируются тремя разными органами.

Ю.ПАВЛЕНКО также сообщил, что на сегодня уже завершена первая фаза строительных работ и началась вторая, в рамках которой проводится не только строительство в чаше стадиона, но и реконструкция сетей под ним. По словам министра, это очень серьезная работа, поскольку подземные коммуникации не ремонтировались много лет, «пол-Киева зависит от этих сетей».

«Поэтому я могу гарантировать за каждый кирпичик, что он соответствует сегодня проекту», - подчеркнул Ю.ПАВЛЕНКО, добавив, что все работы на НСК проводятся согласно утвержденному графику.

Предварительная стоимость реконструкции спорткомплекса оценивалась в 2 млрд. 114 млн. 726,9 тыс. грн. Финансирование работ проводится из государственного бюджета Украины.

Земля под Киевом подешевела в апреле на 8%

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в апреле т.г. снизилась на 7,96% или 329 долл. США – до 3 803 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в апреле т.г. снизилась на 7,64% или 95 долл. – до 1 144 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 76 тыс. 726 долл.

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период снизилась на 11,06% или 155 долл. – до 1 250 долл./кв. м при средней стоимости 107 тыс. 914 долл. за домовладение.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в первом квартале т.г. снизилась на 20,13% или 1 041 долл. – до 4 132 долл. за сотку; в 2008 году – на 11,78% (691 долл.) – до 5 173 долл. за сотку.

В 2008 году средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе снизилась на 3% или 48 долл. – до 1 547 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 201 тыс. 65 долл.

Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).

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