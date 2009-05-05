Симоненко не исключает введения в Украине чрезвычайного положения

Лидер парламентской фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО не исключает, что в Украине может быть введено чрезвычайное положение.

В интервью агентству УНИАН он не исключил, что в мае продолжится противостояние в Верховной Раде и ее работа будет блокироваться под разными поводами. По словам лидера коммунистов, “все это будет делаться для того, чтобы не допустить эффективной организации работы парламента”.

П.СИМОНЕНКО считает, что этот сценарий может быть задействован “со стороны Президента Украины”. По его словам, это может быть сделано путем договоренностей Президента Виктора ЮЩЕНКО и его окружения с “мощным капиталом Партии регионов”. “Они договорятся между собой, создают этот прецедент, Президент объявляет чрезвычайное положение, а дальше будет распределение должностей в правительстве между собой”, - добавил П.СИМОНЕНКО.

По его мнению, блокирование работы парламента - это своего рода “хаос в управлении”, и это может стать основанием для В.ЮЩЕНКО объявить чрезвычайное положение.

П.СИМОНЕНКО считает, что это “позволило бы оттянуть дату выборов Президента Украины”, а В.ЮЩЕНКО “имел бы возможность еще оставаться в кресле”.