США начали антимонопольное расследование по Apple и Google

Федеральная торговая комиссия США начала антимонопольное расследование в отношении компаний Apple и Google в связи с тем, что ряд позиций в советах директоров обеих корпораций занимают одни и те же лица, сообщают "Вести" со ссылкой на The Wall Street Journal.

В частности, в состав советов директоров и Google, и Apple входят Эрик Шмидт и Артур Левинсон. Шмидт при этом является главным исполнительным директором Google.

Антимонопольное законодательство США разрешает вмешательство правительства в случае, если какие-либо лица являются директорами одновременно двух и более конкурирующих компаний и могут таким образом снизить конкуренцию, отмечается в статье.

Обычно власти не начинают разбирательства по таким вопросам, в том числе потому, что доказать влияние директоров на конкуренцию крайне сложно, а вывести их из состава совета директоров, и тем самым в корне решить проблему, намного проще.

Это уже третье расследование в отношении Google за последние 12 месяцев. Первое, осенью прошлого года, было связано с попыткой Google заключить сделку с Yahoo. В ходе второго министерство юстиции изучает предложение Google авторам и издателям о приобретении лицензий на их работы в оцифрованном виде.

"Похоже, Google попал в поле зрения антимонопольных органов. Учитывая признанную доминирующую позицию компании, ей придется подвергнуться весьма тщательному расследованию", - отметил партнер юридической фирмы Sidley Austin, специалист в области антимонопольного законодательства Сэмюэл Миллер.

Нынешний интерес федеральной торговой комиссии к Google и Apple некоторые эксперты объясняют тем, что эти компании сравнительно недавно начали конкурировать в общих сегментах, а до недавнего времени занимали ведущие позиции в непересекающихся секторах.

Так, и Google, и Apple на данный момент разрабатывают программное обеспечение для мобильных телефонов. Они предлагают конкурирующие веб-браузеры, сайт Youtube, созданный Google, и принадлежащий Apple онлайн-магазин Itunes также нередко называют прямыми конкурентами.

Представители Google и Apple отказались прокомментировать ситуацию, отмечает "Интерфакс".