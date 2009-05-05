Германия вдвое увеличила объем торговли с новыми членами ЕС
За 5 последних лет
За пять последних лет продвижения ЕС на восток Германия почти на 70 процентов увеличила объем торговли со своими восточноевропейскими соседями. Об этом сегодня сообщает "Немецкая волна". Львиную долю товарооборота составляет торговля с Польшей, Чехией и Венгрией.
Объем экспорта немецкой продукции в десять стран, которые стали новыми членами Евросоюза в течение пяти последних лет, возрос почти вдвое, увеличившись с 56,6 до 105,2 миллиарда евро, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.
Более 80 процентов экспортируемой продукции поставляется в три крупнейших восточноевропейских страны, ставших в 2004 году членами Евросоюза, - Польшу, Чехию и Венгрию. В 2008 году Польша занимала девятое место в списке крупнейших импортеров немецкой продукции, Чехия находилась на 13 месте, Венгрия - на пятнадцатом.
В свою очередь, объем импорта в Германию из десяти стран, ставших членами ЕС за последние пять лет, увеличился с 2003 по 2008 год на 52 процента, составив 87,9 миллиарда евро, сообщается в отчете Федерального статистического ведомства. Из них более 80 процентов продукции поставляется в Германию из Польши, Чехии и Венгрии. В списке торговых экспортеров в Германию Чехия занимает одиннадцатую позицию, Польша - двенадцатую, а Венгрия - шестнадцатую.
Напомним, что с 1 мая 2004 года полноправными членами Европейского союза помимо Польши, Чехии и Венгрии стали Эстония, Латвия, Литва, Словения, Словакия, Мальта и Кипр.