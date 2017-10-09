Украина и Турция подписали соглашение о взаимном содействии и защите инвестиций

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи и первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Степан Кубив подписали двустороннее межправительственное соглашение о взаимном содействии и защите инвестиций.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие документы сегодня в Киеве подписаны после шестого заседания Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины Петра Порошенко и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Турции заявил, что на переговорах с Порошенко были рассмотрены шаги по развитию сотрудничества в области транспорта, туризма, энергетики, в военной сфере, оборонной промышленности, образовании и культуре.

Напомним, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявляет о намерении вывести двусторонний товарооборот с Украиной до 10 млрд долларов в год.