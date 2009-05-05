Качинский не поедет на саммит «Восточное партнерство»

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ решил отказаться от участия в заседании Совета Европейского Союза 7 мая в Праге, на котором должно быть торжественно объявлено начало новой политики ЕС «Восточное партнерство».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе польского Президента.

«Для того, чтобы избежать конфликта с правительственной стороной, Президент Лех КАЧИНСКИЙ решил оставить премьер-министру Дональду ТУСКУ право представлять Польшу на заседании Совета Евросоюза в Праге», - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно сообщению, министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ проинформировал польского Президента о том, что «Восточное партнерство» является “правительственной инициативой”.

Пресс-служба также отметила, что, по мнению Л.КАЧИНСКОГО, реализация этой инициативы может способствовать усилению энергетической безопасности Польши.

По данным польских СМИ, Л.КАЧИНСКИЙ планировал принять участие в инаугурации «Восточного партнерства» и провести отдельную пресс-конференцию на тему проекта Евразийского нафтотранспортного коридора.

ЕАНТК планируется создать на базе построенного нефтепровода «Одесса-Броды» для поставок каспийской нефти в Европу, против чего выступает Россия.

Некоторые эксперты предостерегали, что проведение такой конференции в день инаугурации «Восточного партнерства» может не понравиться России, которая с предостережением относится к новой инициативе Евросоюза, призывая европейских политиков не входить в сферу их интересов.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ на минувшей неделе обсуждал с европейскими дипломатами инициативу «Восточное партнерство», которая предусматривает активизацию сотрудничества с 6 странами бывшего СССР.

После проведенных встреч С.ЛАВРОВ 28 апреля заявил, что «обеспокоен некоторыми комментариями» относительно этой инициативы, но не уточнил, о каких именно комментариях идет речь.