Всего 43 биткоина: Вануату предлагает гражданство всем желающим

Островное государство Вануату, расположенное в юго-западной части Тихого океана, принимает биткоины в качестве оплаты по программе получения гражданства, сообщает Лига.net.

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За паспорт этого государства требуется заплатить 200 тысяч долларов, по текущему курсу биткоина на бирже BitStamp (4 644 доллара), вануатское гражданство может быть приобретено за 43,01 BTC.

"Есть некоторые подозрения относительно использования криптовалют в финансовых транзакциях и опасения насчет того, что они могут быть использованы для ведения нежелательной деятельности. Однако, криптовалюты существуют в полностью отслеживаемом реестре, где видна вся история их создания и торгов", - сообщил глава Сети информационных центров Вануату Джеймс Харрис.

В государстве действует безвизовый режим, позволяющий жителям посещать 113 стран, включая Великобританию, Россию и страны Европейского Союза.

Как сообщал УНИАН, ранее в Украине впервые официально заключили сделку по покупке недвижимости за криптовалюту, продав квартиру в столице за криптовалюту Etherеum, эквивалентную 60 тысячам долларов.