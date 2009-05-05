Ющенко: «Восточное партнерство» ускорит интеграцию Украины в ЕС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО рассматривает инициативу ЕС «Восточное партнерство» как важный, но вспомогательный инструмент, который будет способствовать успешному введению реформ европейского образца - и следовательно, будет «создавать благоприятные условия для ускоренной интеграции Украины в Евросоюз, а также углубления регионального сотрудничества на основе принципов и стандартов Евросоюза».

Это подчеркнула сегодня на брифинге пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА, анонсируя рабочий визит Президента в Прагу, где он 7 мая примет участие в учредительном саммите ЕС «Восточное партнерство», сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«Позиция Украины в вопросе «Восточного партнерства» - и это неоднократно провозглашал Президент - остается неизменной. Мы приветствуем и готовы поддержать элементы этой инициативы настолько, насколько это будет способствовать достижению целей интеграции Украины в Евросоюз. Однако эта инициатива никоим образом не должна подменять перспективу получения Украиной полноценного членства в ЕС», - отметила И.ВАННИКОВА.

Она также напомнила, что в 2008 году инициатива «Восточное партнерство» была предложена к рассмотрению и утверждению Евросоюзом Польшей и Швецией - странами, которые являются последовательными сторонниками евроинтеграции Украины. «Фактически эта инициатива стала своеобразным ответом Европейского Союза на критику со стороны Украины и других государств не-членов ЕС, высказанную по поводу действующей в настоящее время политики соседства ЕС как не отображающей стремления стран полностью интегрироваться в структуры ЕС и Европейского Союза», - сказала пресс-секретарь главы государства.

Справка УНИАН. «Восточное партнерство» – польско-шведская инициатива, направленная на улучшение отношений с ЕС. В декабре 2008 года Европейский совет принципиально согласился начать этот проект.

20 марта этого года лидеры стран Европейского Союза утвердили политику «Восточного партнерства», выделив на нее 600 млн. евро на 2009-2013 годы.

“Восточное партнерство” должно охватить 6 стран - соседей Евросоюза: Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину и Беларусь.