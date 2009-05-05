Visa и ПриватБанк объявили о начале кампании “Щедрая КРЕДИТКА”

ПриватБанк совместно с Visa Inc., крупнейшей в мире сетью розничных электронных платежей, объявили о начале новой кампании для держателей платежных карт Visa от ПриватБанка – “Щедрая КРЕДИТКА”. Акция проходит под девизом “Користуйся часто, сплачуй вчасно!” и действует на всей территории Украины.

Кампания направлена на повышение культуры использования кредитных платежных инструментов, сообщили УНИАН в пресс-службе ПриватБанка.

Для участия в акции необходимо с 1 мая по 1 августа 2009 года рассчитываться за свои покупки кредитной картой Visa от ПриватБанка на сумму от 50 гривень и выше в любой торговой точке страны. Наиболее активные и дисциплинированные пользователи кредитной карты Visa от ПриватБанка, своевременно погашающие задолженность по карте, сполна смогут оценить щедрость своей кредитной карты, получив в подарок сертификаты на туристические поездки в выбранную страну или подарочные сертификаты на годовую подписку популярных глянцевых журналов.

“Мы убеждены, что развитие современного украинского общества требует актуальных знаний и практических навыков, которые помогут держателям карт лучше управлять личными финансами, отмечает Сергей Равняго, генеральный менеджер Visa в Украине и странах СНГ. - Маркетинговая кампания, проводимая ПриватБанком, очень своевременна и полезна, т.к. способствует формированию привычки разумного и взвешенного использования кредитных карт, помогает держателям карт Visa корректно планировать бюджет, учит отслеживать траты и выстраивать положительную кредитную историю, и тем самым вносит весомый вклад в повышение финансовой грамотности украинских держателей карт”.

“ПриватБанк предлагает своим клиентам широкий спектр современных карточных продуктов и услуг. Кредитная карта Visa от ПриватБанка – это удобный, безопасный и популярный продукт, который помогает держателям наших карт чувствовать себя уверенно, совершая ежедневные покупки, и дарит шанс получить ценные призы и подарки. Мы уверены, что новая совместная кампания ПриватБанка и Visa позволит нашим клиентам еще раз оценить на сколько привлекательным и выгодным является использованиe кредитных карт Visa от ПриватБанка и укрепит доверие украинцев к карточным продуктам”, - добавил Александр Николенко, руководитель бизнеса продаж кредитных карт ПриватБанка.