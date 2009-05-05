Медведев огласит бюджетное послание в Госдуме РФ до конца мая

Спикер Госдумы Борис Грызлов ожидает, что бюджетное послание президента РФ станет важным документом с точки зрения сочетания антикризисной работы с достижением стратегических целей - построения инновационной экономики, качественного улучшения жизни людей, укрепления позиции России как одного из центров многополярного мира. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент РФ Дмитрий Медведев огласит Бюджетное послание до конца мая. Глава государства намерен обозначить основные положения бюджетной политики текущего года на расширенном заседании президиума правительства. В беседе с журналистами во вторник Грызлов отметил, что "борьба с кризисом не может служить предлогом даже для временного отступления от долгосрочных интересов страны, интересов российского общества". Именно на таком понимании, по его словам, основана программа антикризисных мер правительства и все предложения партии "Единая Россия", вошедшие в программу и сформулированные в развитие документа. По мнению Грызлова, принцип сочетания всех антикризисных мер со стратегическими приоритетами должен стать базовым для всех органов власти. "Он должен быть отражен в работе каждого руководителя - не только федерального, но и регионального и муниципального уровня", - считает председатель палаты. В этой связи одна из важнейших задач единороссов - обеспечить контроль и добиться согласованности в общих действиях, полагает Грызлов. Он также считает важным не только информировать граждан о содержании конкретных антикризисных действий, но и разъяснять суть процессов, происходящих в мировой экономике, и их причины. Грызлов подчеркнул, что нынешний кризис не похож даже на "великую депрессию", с которой его чаще всего сравнивают. При этом он подчеркнул, что в этих условиях нашей стране предстоит изменить суть экономической системы - от сырьевой к инновационной. Поэтому, по мнению спикера, нынешний период, который называют периодом кризиса, для России должен стать переходным. "Периодом перехода к новой структуре экономики, новому уровню развития, повышению роли нашей страны в мировой экономике", - заключил он. Грызлов также отметил, что антикризисные меры будут обсуждаться российскими парламентариями в ходе международных встреч в рамках ОДКБ, ШОС, российско-китайской межпарламентской комиссии. Он подчеркнул, что период кризиса - это время для активных и решительных действий, и вектор своего развития Россия будет определять самостоятельно. При этом есть целый ряд вопросов, требующих самого тесного международного взаимодействия - это трудовая миграция, создание региональной резервной валюты, приграничное сотрудничество, безопасность.