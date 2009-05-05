АНОНС на 6 мая

- Президент Украины В.Ющенко посетит Беларусь. В частности, на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко будет обсуждаться вопрос завершения правового оформления государственной границы. Среди других актуальных вопросов двустороннего сотрудничества: взаимодействие сторон в энергетической и транспортной сферах, консульско-правовые взаимоотношения двух стран, нуждающихся в немедленном решении. Отдельно стороны планируют обсудить вопрос реализации евроинтеграционного курса Украины и сотрудничества Беларуси с Европейским Союзом. В частности, речь пойдет о сотрудничестве в контексте инициативы «Восточное партнерство».

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10-00 - Состоится заседание Кабинета Министров Украины. По окончании заседания планируется пресс-конференция Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

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11-00 - Пресс-конференция на тему: "Актуальные тенденции трудовой миграции украинских граждан". Пресс-конференция пройдет в рамках подготовки к Международному открытому форуму "Иммиграция 2009: целесообразность, легальность, безопасность". Участники: Михаил Бабиренко, региональный менеджер в Украине, Грузии, Армении и Молдове представительства компании Western Union Financial Services GmbH; Игорь Марков, Украинский центр социальных исследований; Максим Бондаренко, координатор ERSO в Украине, советник УГКЦ по делам мигрантов («Українські новини», ул. Эспланадная, 20).

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13-00 - Пресс-конференция председателя Государственного комитета Украины по водному хозяйству Василия Сташука на тему: " Противопаводковая защита в Украине: современное состояние и перспективы" (“Укринформ”, ул.. Б.Хмельницкого, 8/16).

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13-00 - Пресс-конференция руководства гостиницы "Спорт" на тему: "Произвол со стороны министра семьи, молодежи и спорта Ю.Павленко" («Интрефакс-Украина», ул. Рейтарская, 8/5а).

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14-00 - Начнет работу Киевская детская железная дорога. Во время церемонии открытия начальник Юго-Западной железной дороги Алексей Кривопишин вручит награды победителям конкурсов «Лучший знаток профессии» и «Я рисую железную дорогу». Планируется подход к прессе. (ул. Тимофея Шамрыло, 4 (Сирецкий парк, ст.м.. «Дорогожичи»).