Бюджет "Евровидения-2009" превысил 24 миллиона евро

Бюджет музыкального конкурса "Евровидение-2009", который в этом году проходит в Москве, превысил 24 миллиона евро, сообщил во вторник на открытии Евродома гендиреткор Первого канала, одного из организаторов конкурса, Константин Эрнст.

Как передает РИА "Новости", по словам Эрнста, окончательная сумма, потраченная на проведение "Евровидения" в Москве, пока еще не известна и может быть обнародована только по завершении конкурса, то есть после 17 мая. Но, по предварительным подсчетам, она уже превышает 24 миллиона евро, потраченные в прошлом году в Сербии. "Точную цифру мы сможем назвать после 17 числа, когда завершится конкурс, и она будет подсчитана, это - не закрытая информация", - сказал он. "Конкурс финансирует правительство России и Москвы, однако, я могу сказать, что разрывы в бюджете покрывает Первый канал", - добавил Эрнст. Известно, что правительство России выделило на проведение конкурса миллиард рублей, а столичное руководство - 200 миллионов рублей. Традиционно европейский музыкальный конкурс проводится в стране-победительнице прошлого года. Россия впервые примет у себя "Евровидение" после победы в 2008 году российского певца Димы Билана. В этом году Россию представит украинская певица Анастасия Приходько. Она исполнит песню "Мамо", которую написал ее продюсер, композитор Константин Меладзе.