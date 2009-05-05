ГЛАВНОЕ на 5 мая (вечер)

Хроника дня

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Главные новости второй половины дня: по итогам I квартала в Украине зафиксирован наибольший спад промпроизводства среди стран СНГ - 31,9%; во Львове несколько сотен работников ЛАЗа провели пикетирование ОГА; на шахте «Новодзержинская» (Донецкая обл.) остаются заваленными 9 горняков

Макропоказатели: По итогам I кв. в Украине наибольший спад промпроизводства среди стран СНГ

Наибольший спад промышленного производства среди стран СНГ по итогам I квартала зафиксирован на Украине - в Молдавии - 24,2% и в Киргизии - 19,5% по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду. Об этом свидетельствует информация Межгосударственного статистического комитета СНГ, сообщают "Вести". Россия по итогам января-марта 2009 года заняла 4-е место среди стран СНГ по темпам промышленного спада - показатель составил 14,3%.

Промышленное производство в Армении сократилось на 9,5%, в Таджикистане - на 8,2%, в Казахстане - на 4,6%, в Белоруссии - на 4,5% и в Азербайджане - на 2,2%. В то же время в Узбекистане, по данным национальной статистической службы, промышленное производство в I квартале возросло на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, передает ИТАР-ТАСС.

В среднем по странам СНГ промышленное производство в I квартале 2009 года сократилось на 15% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Отсутствуют данные о динамике промышленного производства по Грузии, находящейся в процессе выхода из СНГ, а также по Туркмении. В среднем по странам СНГ валовой внутренний продукт (ВВП) в i квартале 2009 года сократился на 11% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Автопром: Во Львове работники ЛАЗа пикетируют областную госадминистрацию

Во Львове несколько сотен работников Львовского автобусного завода проводят возле областной государственной администрации акцию протеста с требованием к председателю ОГА Николаю КМИТЮ и председателю Львовского облсовета Мирославу СЕНИКУ принять меры по выплате им задолженности по зарплате и организовать им встречу с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО во время ее поездки во Львов, запланированной на 14 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель свободного профсоюза ТзОВ «ЛАЗы» Людмила ПРИСЯЖНЮК сообщила журналистам, что сегодня работников ЛАЗа без всяких объяснений не пустили на работу.

«Нас вынуждают писать заявления на увольнение и только при таких условиях обещают выплатить задолженную заработную плату, но при этом нужно еще подписать отказ от имущественных претензий к владельцу и отказ от заявлений в суд и прокуратуру. Сколько людей уже написали такие заявления, сказать тяжело. Информация руководства ЛАЗа о том, что увольнению подлежат всего 39 человек, не отвечает действительности - я лично видела списки на сокращение, в которых значится 470 человек. А всего на заводе - 1300 работников», - сказала Л.ПРИСЯЖНЮК.

Член инициативной группы работников ЛАЗа Владимир БУДЗАН отметил, что в конце апреля работники завода обратились к председателю Львовской ОГА Н.КМИТЮ с просьбой организовать им встречу с премьер-министром во время ее поездки во Львовскую область 14 мая.

«Но пока что мы видим только игнорирование наших проблем со всех сторон, в том числе и со стороны депутатов Львовского облсовета от БЮТ», - отметил В.БУДЗАН.

Организаторы сегодняшней протестной акции заявили, что в случае отказа им во встрече с Юлией ТИМОШЕНКО они проведут масштабную акцию у стен Львовской ОГА во время визита премьер-министра во Львов и все-таки передадут ей свое официальное обращение по поводу ситуации на заводе и будут просить Ю.ТИМОШЕНКО «вернуть ЛАЗ в государственную собственность с последующей честной приватизацией».

ТЭК: На шахте «Новодзержинская» продолжаются поиски 9 горняков

На шахте «Новодзержинская» в Донецкой области продолжаются поиски 9 горняков, заблокированных завалом породы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору.

Пока горные работы на ГП «Шахта «Новодзержинская» запрещены в целом, кроме поисково-спасательных и связанных с обеспечением жизнедеятельности предприятия. Специалисты теруправления Госгорпромнадзора в Донецкой области проводят опрос свидетелей аварии и изучают техническую документацию аварийного участка.

Как сообщал УНИАН, обвал пород кровли на госпредприятии «Шахта «Новодзержинская» в Донецкой области произошел 4 мая в 15.50 на глубине 585 метров.

Во время обрушивания пород на участке работали 14 горняков, 5 из которых вышли на поверхность самостоятельно.

По данным Госгорпромнадзора, с начала этого года инспекторы теруправления провели на шахте «Новодзержинская» 123 обследования. Участок №71, где 4 мая произошла авария, за 4 месяца проверяли 14 раз. В 8 случаях ведение как очистных, так и подготовительных работ запрещалось. В частности, 15 апреля во время оперативной проверки было запрещено ведение очистных работ участка №71 из-за нарушения паспорта крепления кровли. Кроме того, запрещалась работа участков №66 и №78 на горизонте 585 м из-за нарушения пылегазового режима и не соблюдения паспортов крепления.

Назначенный на завтра аукцион по продаже 25% акций "Полтаваоблэнерго" не состоится из-за отсутствия заявок Назначенные на завтра, 6 мая, повторные аукционные торги по продаже 25% госпакета ОАО "Полтаваоблэнерго" на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) не состоятся из-за отсутствия заявок.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

Согласно сообщению, следующие торги по этому пакету будут проведены через неделю.

Как сообщал УНИАН, назначенные на 22 и 28 апреля аукционы по продаже 25% госпакета акций ОАО "Полтаваоблэнерго" на Украинской межбанковской валютной бирже также не состоялись из-за отсутствия заявок. Номинальная стоимость 25% пакета акций "Полтаваоблэнерго" составляет 13,8 млн. грн. Стартовая цена госпакета "Полтаваоблэнерго" была установлена на уровне 307,7 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Полтаваоблэнерго» занимает монопольное положение на рынке энергоснабжения Полтавской области.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 19% акций "Полтаваоблэнерго" принадлежат кипрской Larva Іnvestments Lіmіted, 20,99% – кипрской Bіkontіa Enterprіses Lіmіted, 15,4% – кипрской Lex Perfecta Lіmіted, 10,26% – кипрской Margaroza Commercіal Lіmіted.

25% акций "Полтаваоблэнерго" принадлежат государству и находятся в управлении НАК "Энергетическая компания Украины".

Транспорт: «Укрпочта» уже продала 900 ж/д билетов

Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» за время действия услуги по продаже единого билета на транспорт продало 900 железнодорожных и 17 авиабилетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила директор предприятия Таисия ЗАМКОВА.

По ее данным, с 21 апреля продано около 900 железнодорожных билетов, 17 авиабилетов. Кроме того, по ее словам, с 27 апреля в системе также появилась возможность покупать автобусные билеты, пока что продано 2 автобусных билета.

Как сообщалось ранее, реализация проекта автоматизированной системы "Единый электронный билет" происходит в два этапа: на первом – открытие экспериментальных пунктов продажи билетов и налаживание работы системы, бронирование и продажа билетов на автомобильные и авиаперевозки; на втором – бронирование и продажа железнодорожных билетов.

Разработкой и внедрением автоматизированной системы "Единый электронный билет" занимается госпредприятие "Расчетный центр Минтранссвязи", созданное указом Министерства транспорта и связи 30 июля 2008 года.

По словам И.ВИНСКОГО, данная система позволит заказывать сквозные электронные билеты на все виды транспорта из одного населенного пункта в другой, даже если между ними нет прямого сообщения. К примеру, из села в областной центр – на автобусе, дальше – на поезде в город, затем – на самолете за границу, и все это за один билет, который можно будет приобрести в одном месте.

Планируется соединить все виды транспорта и продавать билеты не только через отделения “Укрпочты”, но и через Интернет.

Минтрансу не удалось по спутнику связаться с захваченной пиратами «Арианой»

Министерству транспорта и связи пока не удалось связаться с экипажем захваченного пиратами судна «Ариана» по спутниковой связи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге глава Государственной администрации морского и речного транспорта, заместитель министра транспорта и связи Михаил ЧУБАЙ.

«Мы выходили на связь несколько раз, вызов идет, но ответов не поступает», - отметил он. В то же время, по его словам, членам экипажа были направлены СМС с телефоном горячей линии, которую открыла компания «Укркрюинг» (укр. «Укркрюїнг») как посредник трудоустройства моряков на иностранные суда. Данная горячая линия открыта в Одессе, ее номер 776-22-10.

Как отметил М.ЧУБАЙ, всю информацию о судне министерство получает от компании «Укркрюинг», которая поддерживает связь с греческим владельцем судна.

По словам М.ЧУБАЯ, греческой компании-оператору удалось установить связь с капитаном «Арианы» Геннадием ВОРОНЦОВЫМ, который подтвердил, что судно находится у берегов Сомали, состояние всех членов экипажа - удовлетворительное. Он также отметил, что пока нет информации о требованиях пиратов.

Напомним, балкер "Ариана" с украинским экипажем (24 человека) был захвачен пиратами 2 мая в 250 милях к юго-западу от Сейшельских островов в Индийском океане. Балкер следовал из Бразилии на Ближний Восток с грузом 35 тысяч тонн сои.

Связь: Доход "Киевстар" в 1-м квартале снизился на 24% - до 2,35 млрд. норвежских крон Доход оператора мобильной связи "Киевстар" в первом квартале 2009 года по сравнении с первым кварталом 2008 года снизился на 24% и составил 2,35 млрд. норвежских крон.

Об этом говорится в отчете основного акционера «Киевстара» норвежской компании Telenor, которым располагает УНИАН.

Операционная прибыль компании по итогам первого квартала 2009 года снизилась на 31,2% и составила 991 млн. норвежских крон.

Показатель EBITDA компании «Киевстар» в первом квартале снизился на 26,9% и составил 1,37 млрд. норвежских крон.

Капитальные инвестиции компании снизились на 13% и составили 296 млн. норвежских крон.

К концу марта 2009 года компания «Киевстар» имела 23,05 млн. абонентов, что на 600 тыс. меньше, чем к концу марта 2008 года, средний ежемесячный доход с одного абонента в первом квартале 2009 года составил 32 норвежских корны (в первом квартале 2008 года - 42 норвежских кроны).

Консолидированная выручка компании Telenor (с учетом компании "Киевстар") в первом квартале 2009 года увеличилась на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составила 27,1 млрд. норвежских крон.

Справка УНИАН. Национальный мобильный оператор «Киевстар» – лидер украинского рынка мобильной связи по доходам и числу абонентов - 23,1 млн. чел. (по состоянию на 01.04.2009 г.). «Киевстар» обеспечивает покрытие территории, где проживает 99,9% населения Украины, охватывая своей сетью все большие и малые города и более 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины. «Киевстар» предлагает услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 194 странах на 5 континентах.

Основными акционерами компании являются Telenor (56,5% акций) и «Сторм» (остальной пакет акций), аффилированный с российской «Альфа Групп».

IT: США начали антимонопольное расследование по Apple и Google

Федеральная торговая комиссия США начала антимонопольное расследование в отношении компаний Apple и Google в связи с тем, что ряд позиций в советах директоров обеих корпораций занимают одни и те же лица, сообщают "Вести" со ссылкой на The Wall Street Journal.

В частности, в состав советов директоров и Google, и Apple входят Эрик Шмидт и Артур Левинсон. Шмидт при этом является главным исполнительным директором Google.

Антимонопольное законодательство США разрешает вмешательство правительства в случае, если какие-либо лица являются директорами одновременно двух и более конкурирующих компаний и могут таким образом снизить конкуренцию, отмечается в статье.

Обычно власти не начинают разбирательства по таким вопросам, в том числе потому, что доказать влияние директоров на конкуренцию крайне сложно, а вывести их из состава совета директоров, и тем самым в корне решить проблему, намного проще.

Это уже третье расследование в отношении Google за последние 12 месяцев. Первое, осенью прошлого года, было связано с попыткой Google заключить сделку с Yahoo. В ходе второго министерство юстиции изучает предложение Google авторам и издателям о приобретении лицензий на их работы в оцифрованном виде.

"Похоже, Google попал в поле зрения антимонопольных органов. Учитывая признанную доминирующую позицию компании, ей придется подвергнуться весьма тщательному расследованию", - отметил партнер юридической фирмы Sidley Austin, специалист в области антимонопольного законодательства Сэмюэл Миллер.

Нынешний интерес федеральной торговой комиссии к Google и Apple некоторые эксперты объясняют тем, что эти компании сравнительно недавно начали конкурировать в общих сегментах, а до недавнего времени занимали ведущие позиции в непересекающихся секторах.

Так, и Google, и Apple на данный момент разрабатывают программное обеспечение для мобильных телефонов. Они предлагают конкурирующие веб-браузеры, сайт Youtube, созданный Google, и принадлежащий Apple онлайн-магазин Itunes также нередко называют прямыми конкурентами.

Представители Google и Apple отказались прокомментировать ситуацию, отмечает "Интерфакс".

Международное сотрудничество: Президент Украины 14-16 мая посетит с официальным визитом Швейцарию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 14-16 мая посетит с официальным визитом Швейцарскую Конфедерацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге.

По ее словам, визит будет осуществляться по приглашению Президента Швейцарской Конфедерации.

Главной целью визита является укрепление политического диалога между Украиной и Швейцарией на высшем уровне, создание политических условий для активного роста динамики двустороннего экономического сотрудничества и расширения договорно-правовой базы, отметила И.ВАННИКОВА.

В.ЮЩЕНКО встретится с высшим руководством Швейцарской Конфедерации, а также примет участие в работе Швейцарского экономического форума и встретится с представителями деловых кругов Швейцарии.

Германия вдвое увеличила объем торговли с новыми членами ЕС

За пять последних лет продвижения ЕС на восток Германия почти на 70 процентов увеличила объем торговли со своими восточноевропейскими соседями. Об этом сегодня сообщает "Немецкая волна". Львиную долю товарооборота составляет торговля с Польшей, Чехией и Венгрией.

Объем экспорта немецкой продукции в десять стран, которые стали новыми членами Евросоюза в течение пяти последних лет, возрос почти вдвое, увеличившись с 56,6 до 105,2 миллиарда евро, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.

Более 80 процентов экспортируемой продукции поставляется в три крупнейших восточноевропейских страны, ставших в 2004 году членами Евросоюза, - Польшу, Чехию и Венгрию. В 2008 году Польша занимала девятое место в списке крупнейших импортеров немецкой продукции, Чехия находилась на 13 месте, Венгрия - на пятнадцатом.

В свою очередь, объем импорта в Германию из десяти стран, ставших членами ЕС за последние пять лет, увеличился с 2003 по 2008 год на 52 процента, составив 87,9 миллиарда евро, сообщается в отчете Федерального статистического ведомства. Из них более 80 процентов продукции поставляется в Германию из Польши, Чехии и Венгрии. В списке торговых экспортеров в Германию Чехия занимает одиннадцатую позицию, Польша - двенадцатую, а Венгрия - шестнадцатую.

Напомним, что с 1 мая 2004 года полноправными членами Европейского союза помимо Польши, Чехии и Венгрии стали Эстония, Латвия, Литва, Словения, Словакия, Мальта и Кипр.

Качинский не поедет на саммит «Восточное партнерство»

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ решил отказаться от участия в заседании Совета Европейского Союза 7 мая в Праге, на котором должно быть торжественно объявлено начало новой политики ЕС «Восточное партнерство».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе польского Президента.

«Для того, чтобы избежать конфликта с правительственной стороной, Президент Лех КАЧИНСКИЙ решил оставить премьер-министру Дональду ТУСКУ право представлять Польшу на заседании Совета Евросоюза в Праге», - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно сообщению, министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ проинформировал польского Президента о том, что «Восточное партнерство» является “правительственной инициативой”.

Пресс-служба также отметила, что, по мнению Л.КАЧИНСКОГО, реализация этой инициативы может способствовать усилению энергетической безопасности Польши.

По данным польских СМИ, Л.КАЧИНСКИЙ планировал принять участие в инаугурации «Восточного партнерства» и провести отдельную пресс-конференцию на тему проекта Евразийского нафтотранспортного коридора.

ЕАНТК планируется создать на базе построенного нефтепровода «Одесса-Броды» для поставок каспийской нефти в Европу, против чего выступает Россия.

Некоторые эксперты предостерегали, что проведение такой конференции в день инаугурации «Восточного партнерства» может не понравиться России, которая с предостережением относится к новой инициативе Евросоюза, призывая европейских политиков не входить в сферу их интересов.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ на минувшей неделе обсуждал с европейскими дипломатами инициативу «Восточное партнерство», которая предусматривает активизацию сотрудничества с 6 странами бывшего СССР.

После проведенных встреч С.ЛАВРОВ 28 апреля заявил, что «обеспокоен некоторыми комментариями» относительно этой инициативы, но не уточнил, о каких именно комментариях идет речь.

Социальная политика: Тимошенко поручила решить проблему с выплатой помощи по уходу за ребенком Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО дала поручение рассмотреть открытое коллективное обращение матерей Украины по поводу возникновения проблемных вопросов, связанных с выплатой помощи по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

Также Ю.ТИМОШЕНКО поручила предпринять безотлагательные меры для решения соответствующих вопросов, в частности, подготовить и внести для рассмотрения на очередном заседании Кабинета министров соответствующий проект законодательного акта.

Поручение адресовано министру труда и социальной политики Людмиле ДЕНИСОВОЙ и и.о. министра финансов Игорю УМАНСКОМУ.

Поручение дано в ответ на публикацию в СМИ открытого письма матерей Украины к премьер-министру, отмечают в Кабмине.

КГГА предоставит в 2009г. субсидии на оплату ЖКУ 34 тыс. семей

Киевская власть рассчитывает предоставить частичные компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, по меньшей мере, 34 тыс. семей столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Ирэну КИЛЬЧИЦКУЮ.

Предоставление этих компенсаций населению будет проводиться за счет средств городской комплексной программы «Турбота». Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности Киевского городского председателя Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, начиная с декабря 2006 года, когда состоялось последнее повышение тарифов на ЖКУ в городе, столичная власть компенсирует за счет местного бюджета 5% платы за жилищно-коммунальные услуги киевлянам, которые оформят субсидию в связи с повышением цен и тарифов. Таким образом, граждане, которым назначена государственная жилищная субсидия, исходя из 20% платы за жилищно-коммунальные услуги, платят за жилищно-коммунальные услуги 15% своего среднемесячного совокупного дохода. Если гражданин имеет право на субсидию из государственного бюджета при обязательной уплате за жилищно-коммунальные услуги 15% от совокупного среднемесячного дохода, то семья платит 10% своего среднемесячного совокупного дохода.

30 апреля с.г. столичная власть обнародовала распоряжение о новых тарифах на жилищно-коммунальные услуги для населения, бюджетных учреждений и других потребителей, которые планируется вести в Киеве с 1 июня этого года. Новые тарифы за воду и отопление для киевлян будут увеличены, приблизительно, вдвое, а что касается квартплаты, то ее размер будет установлен для каждого дома отдельно, и со стоимостью этой услуги можно ознакомиться на сайте мэрии.

Столица: КГГА в 2008г. в ручном режиме использовала 161 млн. грн. субвенции - Счетная палата

Счетная палата Украины заявляет, что Киевская городская государственная администрация в 2008 году при использовании средств субвенции из государственного бюджета Украины на выполнение функций столицы неэффективно использовала 161,8 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Счетной палаты со ссылкой на результаты проведенного ведомством аудита.

В Счетной палате отмечают, что для осуществления функций столицы с 2007 года ежегодно в законе о госбюджете предусматриваются средства. Соответственно, КГГА и Кабинет Министров Украины разрабатывают Программу обеспечения выполнения Киевом функций столицы Украины, которая утверждается постановлением правительства.

Согласно выводам коллегии Счетной палаты, программа 2008 года не удовлетворяет определенным Законом Украины "О государственных целевых программах" нормам. Не разработан паспорт программы, не определены конкретные конечные результаты, не назначен государственный заказчик. Киевской горгосадминистрацией не определено ответственное должностное лицо за координацию и выполнение мероприятий программы.

“Таким образом, не установлен организационный механизм управления программой. Как результат, программа стала практически неуправляемой, что создало условия для бесконтрольного расходования средств, невыполнения мероприятий программы в запланированных объемах”, - говорится в сообщении Счетной палаты.

Согласно обнародованной информации, просчеты со стороны Киевской горгосадминистрации, Министерства финансов, Кабинета министров на этапе планирования программы привели к внесению на протяжении года в нее изменений, перераспределению ассигнований и увеличению почти в два раза количества объектов строительства и реконструкции, бюджетные средства распылялись между объектами с низкой степенью строительной готовности.

Кроме того, в программу включены и профинансированы расходы на ремонт и реконструкцию зданий центральных органов исполнительной власти, судебных структур, государственных предприятий, выплату надбавок к заработной плате работникам бюджетной сферы города (20% от общего объема), что не относится к столичным функциям и должно финансироваться в установленном порядке по отдельным бюджетным программам за счет соответствующего бюджета (государственного или городского бюджета Киева).

В то же время, по данным Счетной палаты, из-за отсутствия механизма управления программой, несвоевременного финансирования из госбюджета, в 2008 году не выполнены предусмотренные работы по строительству, капитальному ремонту, реконструкции обьектов на общую сумму 375,3 млн. грн. (или 28% к плановым объемам), которые были направлены на авансирование работ. Городской властью софинансирование объектов программы было обеспечено лишь на 46% от планового объема собственных средств. В результате не завершены работы на жизненно необходимых городу объектах, предусмотренных к введению в эксплуатацию в 2008 году, в частности, это касается трех станций Куреневско-Красноармейской линии метрополитена и приобретения подвижного состава для городского пассажирского транспорта.

В Счетной палате также отмечают, что в КГГА отсутствует системный подход к разработке проекта строительства будущей Подольско-Вигуровской линии метрополитена, что не позволило начать ее сооружение и улучшить транспортное обслуживание 450 тыс. жителей массивов Вигуровщина-Троещина и Радужный. И хотя из двух разработанных проектов не было определено, по которому будет осуществляться строительство, на выполнение работ по второму проекту потрачено 4,6 млн. грн., а предприятию, расположенному на возможном маршруте по одному из проектов застройки, в качестве компенсации убытков перечислено 10,9 млн. грн.

Осталось недовыполненным одно из основных мероприятий программы, которое предусмотрено Государственной целевой программой по проведению в Украине чемпионата по футболу Евро-2012 - реконструкция Национального спортивного комплекса "Олимпийский" с плановым объемом финансирования в сумме 300 млн. грн. В Счетной палате отмечают, что при внесении правительством изменений в Программу обеспечения Киевом функций столицы этот объем был уменьшен до 260 млн. грн., из которых фактически выделены за счет субвенции из государственного бюджета 247,4 млн. грн. Предоставление Минфином финансирования в последние дни бюджетного года, в объеме свыше 50% плановых назначений, привело к невыполнению в 2008 году работ на этом объекте и образования дебиторской задолженности в сумме 115,1 млн. грн.

О результатах данного аудита проинформирован Президент Украины, Верховная Рада Украины, Кабинет министров. Заключение к отчету о результатах аудита направлено Киевской городской госадминистрации для принятия мер по устранению нарушений.