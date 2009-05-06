ВОЗ отправит лекарство от гриппа H1N1 в 72 страны

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена направить лекарственный препарат в 72 страны мира, где были зафиксированы случаи заражения вирусом H1N1, передает РБК.

Средства, имеющего доказанную эффективность, хватит для лечения 2,4 млн человек, сообщил официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб.

Эффективность «Тамифлю» против гриппа H1N1 была признана экспертами ВОЗ и специалистами американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

На сегодняшний день ВОЗ получила официальные сообщения о 1490 лабораторно подтвержденных случаях инфицирования вирусом H1N1, сообщает радио Свобода. Вспышки заболевания отмечены в 21 стране.

В Соединенных Штатах подтвержден второй за пределами Мексики случай смерти от гриппа H1N1. Умерла жительница штата Техас.

Всего, по официальным данным, от болезни умер 31 человек - 29 в Мексике и 2 в США.

Тем временем власти Мексики отменяют режим чрезвычайного положения - его ввели 5 дней назад, чтобы остановить эпидемию гриппа. Уже сегодня возобновили работу кафе и рестораны, но школы и университеты будут закрыты ещё несколько дней.