ДАЙДЖЕСТ СМИ за 6 мая

Украинские СМИ

Издание «Дело» в материале «Fiat готов спасти Opel, но только «по-плохому» пишет о том, что покупка автогиганта Opel итальянским Fiat может дорого обойтись немецкой экономике: итальянцы намерены спасать автопром только при условии массовых сокращений…

http://delo.ua/news/105869/

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Газета «24 часа» подает материал «Украина - апрельский рекордсмен роста среди развивающихся стран», в котором пишет, что в апреле 2009 года рынки развивающихся стран продемонстрировали рекордные показатели роста, при том наилучшие результаты – у Украины, об этом сообщил глава аналитического отдела КУА Бонум Груп Александр Дмитриев. Говорить о крупных размещениях украинских лидирующих компаний пока что рано. Весьма вероятно, что тенденция вскоре проявится и на нашем рынке. Однако, в этот раз инвесторы учтут свои ошибки 2-3-годичной давности. "Золотой дождь" инвестирования прольется только на стабильные предприятия, производящие реальный продукт. Компании же, временно снимающие сливки с перегретого рынка, похоже, ждет забвение…

http://24.ua/news/show/id/82109.htm

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Газета «Сегодня» публикует материал «Кризис затронул 95% украинцев», в котором говорится, что последствия кризиса в апреле 2009 года ощутили уже 95% населения Украины (в феврале 93%), однако жизненная ситуация населения не ухудшилась, а в нескольких аспектах даже улучшилась…

http://www.segodnya.ua/news/14049332.html

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«Газета по-киевски» в материале «Элитное жилье продают по цене хрущевки» пишет о том, что к лету застройщики начали резко снижать цены на квартиры в новостроях – к этому их вынуждает застой на рынке недвижимости…

http://mycityua.com/articles/city/2009/05/06/085025.html

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» публикует материал «Покупатели пошли в разведку», в котором пишет, что оживление на рынке московской недвижимости, о котором несколько месяцев говорят его участники, подтверждается официальными данными…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/05/06/194379

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Издание «Известия» в материале «Получаешь доллар, а живешь на миллион» пишет о том, что скандал со страховой компанией AIG, которая из государственной помощи выплатила своему топ-менеджменту миллионные бонусы, получил неожиданное продолжение. Страховщик раскрыл информацию о компенсационных соглашениях с топ-менеджерами. Выяснилось, что гендиректор AIG получил в прошлом году всего лишь 1 американский доллар…

http://www.izvestia.ru/economic/article3128137/

(УНИАН)