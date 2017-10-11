Компании из РФ и Крыма в обход санкций покупают продукцию Microsoft - Reuters

Российские государственные компании и организации, а также предприятия в оккупированном Крыму покупали программное обеспечение, производимое Microsoft Corp, несмотря на санкции, запрещающие базирующимся в США фирмам заключать с ними сделки, свидетельствуют официальные документы.

Читайте такжеСША усилят санкции против России, ограничения ударят по энергетическому и банковскому секторам

Приобретения через тендеры, зарегистрированные в системе госзакупок, указывают на пробелы в обеспечении зарубежными правительствами и компаниями соблюдения американских санкций, введенных против России из-за аннексии Крыма в 2014 году, пишет Reuters.

Некоторые пользователи предоставили Microsoft ложные данные о себе, воспользовавшись тем, что американская компания не имеет возможности полностью исключить попадание к ним своей продукции, сообщили источники, близкие к сделкам.

В каждом случае продукция была приобретена у третьих лиц, и Reuters не нашел доказательств, что Microsoft продавала ее напрямую находящимся под санкциями организациям.

“Microsoft твердо привержена соблюдению правовых требований и в последние недели изучает этот вопрос”, - говорится в письменном ответе представителя Microsoft.

Reuters изучил базу данных и обнаружил, что российские госорганизации и крымские предприятия, на которые распространяются санкции, приобрели не менее 5 тысяч продуктов Microsoft на сумму свыше 60 миллионов рублей (около $1,03 миллиона).

Эта сумма относительно невелика, однако подобное ПО крайне важно для деятельности многих российских компаний и организаций, а также предприятий в Крыму. Кроме того, база данных не включает частные компании, поэтому масштаб проблемы может оказаться гораздо большим.

“Если сегодня выключить все программные продукты Microsoft в Крыму, процентов девяносто экономики Крыма просто остановится”, - сказал один из перепродавцов этой продукции, говоривший на условиях анонимности.

Читайте такжеВ Siemens заявили о недобросовестном покупателе из РФ: турбины поставили в Крым против воли компании

Среди находящихся под санкциями организаций, которые приобрели продукцию Microsoft - концерн Алмаз-Антей, разработчик зенитных ракетных комплексов Бук.

Среди других покупателей продукции Microsoft - Главгосэкспертиза России, участвующая в работе над проектом моста через Керченский пролив, а также санаторий “Крым” Минобороны РФ, свидетельствуют данные системы госзакупок.

Санкции США, в частности, запрещают экспорт американскими компаниями любых продуктов, услуг и технологий в Крым.

Американским компаниям также запрещено заключать сделки с фирмами или лицами, попавшими в список “лиц особых категорий и запрещенных лиц” правительства США (SDN-лист).

Microsoft напрямую не ответила на подробные вопросы о конкретных пользователях ее продуктов и о методах обеспечения соблюдения санкций, применяемых компанией.

Среди продуктов, приобретенных находящимися под санкциями организациями - программы корпоративного лицензирования Open License Program, обязывающие пользователей вводить полное название компании и ее адрес.

Алмаз-Антей, Главгосэкспертиза и санаторий Минобороны приобрели продукты Open License Program, показала система госзакупок.

После введения санкций против России Microsoft приняла меры для предотвращения получения ее продуктов находящимися под санкциями организациями, сообщили пять источников, участвующих в перепродаже ПО, а также один бывший сотрудник Microsoft в России.

Однако люди, участвовавшие в сделках, сказали, что существуют способы обхода ограничений.

Базирующийся в Крыму судостроительный завод Море купил в июне 2016 года 150 лицензий Windows Server, SQL Server и пакет приложений Office, все - в рамках Open License Program.

Судостроительный завод попал под общий запрет на заключение сделок американскими компаниями из-за своего расположения в Крыму, а сейчас также находится в черном списке США (SDN-List).

Другой способ обойти ограничения, действующие в отношении базирующихся в Крыму организаций - не указывать крымский адрес при регистрации продукта, сообщили три источника, участвующие в продажах.

По их словам, чаще всего пользователи в подобных случаях используют адреса в Краснодарском крае.

Поставщик, работавший с одной из компаний, включенных в “черный список”, сообщил, что поставщик и клиент могут обойти ограничения, зарегистрировав продукты Microsoft на дочернюю или материнскую компанию конечного пользователя.