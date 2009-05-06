В Гомеле проходит встреча Ющенко и Лукашенко

В беларусском городе Гомель проходит встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО в конфиденциальном формате.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, в начале встречи В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что рад обсудить сегодня с А.ЛУКАШЕНКО актуальные вопросы двусторонних отношений.

«Для меня большая честь быть в дружественной Беларуси, обсудить темы как экономического, так и политического развития», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В свою очередь, А.ЛУКАШЕНКО поблагодарил В.ЮЩЕНКО за его визит в Беларусь.

По результатам встречи Президенты двух стран сделают заявления для прессы.