В Украине заболевших гриппом А/H1N1 нет

На сегодня в Украине не зарегистрировано случаев заболевания гриппом штамма А/H1N1.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, продолжается мониторинг ситуации относительно заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями.

Специалистами Кировоградской, Одесской областной и Киевской городской санэпидстанций были проведены противоэпидемические мероприятия в отношении лиц, прибывших в Украину из Мексики и США. Симптомов заболевания не обнаружено.

На территории аэропортов, железнодорожных вокзалов, морских, речных портов при проведении приграничного и таможенного контроля осуществляется комплекс необходимых профилактических и противоэпидемических мер.

Соответствующая памятка для населения разослана во все области Украины.

ВОЗ подтверждает более 1,5 тысяч случаев заболевания гриппом A Всемирная организация здравоохранения подтверждает 1516 случаев заболевания гриппом A/H1N1 в 22 странах мира.

В Мексике число заболевших достигло 822, от болезни умерли 29 человек. В США, официально подтверждены 403 случая заболевания гриппом A/H1N1, один человек скончался.

В Канаде подтверждены 165 случаев заражения, в Испании - 57, в Великобритании - 27, в Германии - 9, в Новой Зеландии - 6, в Израиле и Франции - по 4, в Сальвадоре, Италии и республике Корея - по 2. По одному случаю заболевания новым видом гриппа в Австрии, специальном административном районе КНР Сянгане (Гонконге), Коста-Рике, Колумбии, Дании, Ирландии, Нидерландах, Португалии, Гватемале.