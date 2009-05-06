ГЛАВНОЕ на 6 мая (день)

Хроника дня

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Экономика

Инфляция в апреле против марта составила 0,9%

Инфляция в апреле текущего года, по сравнению с показателем марта, составил 0,9%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабмина заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила существующую в стране позитивную тенденцию снижения уровня инфляции.

Как сообщает Госкомстат, инфляция в апреле по отношению к марту составила 0,9%, с начала года – 6,9%.

Вместе с тем, рост цен производителей промышленной продукции в апреле по отношению к марту составил 0,4%, с начала года – 3,5%.

Как сообщал УНИАН, в Украине в марте к февралю 2009 года зафиксирована инфляция на уровне 1,4%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).

Тимошенко говорит снижении инфляции как о тенденции

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отмечает существующую в стране позитивную тенденцию снижения уровня инфляции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на заседании Кабинета Министров.

По ее словам, в апреле текущего года инфляция составила 0,9% по сравнению с показателем марта т.г.

Вместе с тем позже министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН сообщил журналистам, что за четыре месяца текущего года инфляция составила 6,9%.

Как сообщает Госкомстат, инфляция в апреле по отношению к марту составила 0,9%, с начала года – 6,9%. Вместе с тем, рост цен производителей промышленной продукции в апреле по отношению к марту составил 0,4%, с начала года – 3,5%.

По данным Госкомстата, в марте т.г. к февралю 2009 года в Украине зафиксирована инфляция на уровне 1,4%, в феврале к январю - 1,5%, в январе к декабрю - 2,9%.

В I квартале 2009 года инфляция составила 5,9%.

В апреле 2008 г. к марту того же года инфляция составляла 3,1%.

В государственном бюджете заложен показатель инфляции на уровне 9,5%.

Общество

Правительство возобновит регулирование цен на социальные продукты Правительство планирует в ближайшее время возобновить систему регулирования цен на основные продукты питания в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

«В следующую среду мы вернемся (на заседании Кабмина) к вопросу о ценовом регулировании в отношении тех продуктов питания, которые имеют наибольший спрос среди населения», - сказал Б.ДАНИЛИШИН. При этом он не стал уточнять, каких именно групп продуктов это касается.

Б.ДАНИЛИШИН подчеркнул, что на сегодняшний день повышение цен на продукты питания играет одну из важных ролей при формировании инфляции.

Он также заявил, что ранее принятое правительством решение об отмене системы регулирования цен на продукты питания было ошибочным.

Квартплата в апреле снизилась на 0,2%

Цены (тарифы) на жилье, воду, газ, электроэнергию и другие виды топлива в апреле снизились на 0,2% по сравнению с мартом текущего года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, снижение тарифов произошло прежде всего за счет уменьшения платы за горячую воду и отопление на 1,4%.

При этом в апреле по сравнению с аналогичным периодом 2008 года тарифы выросли на 30,9%.

Кроме того, квартплата в апреле к марту т.г. выросла на 0,6%, плата за содержание и ремонт жилья – на 0,3%, тарифы на водоснабжение – на 0,9%, на канализацию – на 1,8%, а тарифы на природный газ остались на прежнем уровне.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды цены выросли на 0,8%, тарифы на тепловую энергию повысились на 3,5%, на электроэнергию – на 0,5%.

Финансы

МВФ ускорит рассмотрение вопроса о выделении очередного транша Украине

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит вопрос о выделении Украине очередного транша кредита 8 мая т.г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на заседании Кабинета Министров премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что решение о переносе рассмотрения вопроса с 13 на 8 мая в МВФ было принято в связи с позитивной работой правительства Украины.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд по итогам первого пересмотра программы сотрудничества планирует предоставить Украине второй транш финансовой помощи, увеличенный до 2,8 млрд. долл. (1,9 млрд. SDR, валюта Международного валютного фонда), причем половина этих средств будет направлена на покрытие дефицита госбюджета.

Третий транш ожидается предоставить после пересмотра программы в середине мая, в таком же размере.

Согласно ноябрьскому решению МВФ о выделении стабилизационного кредита Украине в размере 16,43 млрд. долл. США, средства планируется предоставлять ежеквартальными траншами после пересмотра и корректировки программы сотрудничества.

Согласно первоначальному графику, второй транш планировалось предоставить после пересмотра программы в середине февраля т.г. в размере 1,25 млрд. SDR, третий – 2.5 млрд. SDR – в середине мая.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

Тимошенко: для пересмотра госбюджета нет оснований

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что на сегодняшний день нет оснований для пересмотра государственного бюджета, поскольку он наполняется с перевыполнением плана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на заседании Кабинета Министров.

«Госбюджет за четыре месяца этого года перевыполнен почти на 4%… Много было критики, когда составлялся бюджет, много и сегодня громких выступлений и заявлений относительно того, что бюджет должен пересматриваться, потому что он нереальный. Так вот – четыре месяца подряд госбюджет перевыполняется», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что в апреле госбюджет перевыполнен больше, чем в предыдущие месяцы, – на 10,7%, общий фонд – на 5,7%, спецфонд – на 33,5%.

«Все это говорит о том, что бюджет наполняется, работа идет очень тяжело… Я хочу поблагодарить все правительство и Министерство финансов отдельно за то, что мы делаем все возможное для того, чтобы страну держать в порядке, стабильно выполняем и перевыполняем бюджет», – заявила премьер.

Также она отметила, что перевыполняется план поступлений в Пенсионный фонд, сокращается инфляция, вовремя выплачивается зарплата бюджетным организациям и ликвидирована задолженность по выплате зарплат шахтерам.

Как сообщал УНИАН, в апреле правительство Украины договорилось с МВФ о том, что в случае необходимости государственный бюджет будет пересмотрен до конца мая.

Совет Европы позитивно оценил борьбу с отмыванием денег

Специальный комитет Совета Европы по вопросам оценки мероприятий по борьбе с отмыванием «грязных» денег доволен уровнем проводимых в этом направлении мер в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Об этом есть специальное сообщение, которое сделал Госфинмониторинг. Я хочу отметить, что это первый раз, когда Украина за все годы получила наивысшую оценку – в первый раз. До сих пор работа Украины по борьбе с отмыванием «грязных» денег была очень низкой», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, такая оценка говорит о том, что правительство и Госфинмониторинг ведут успешную работу по борьбе с отмыванием «грязных» денег.

Сведбанк возглавил Мюллер-Ханке

15 июня он сменит Тигипко

Председателем правления ОАО «Сведбанк» (Украина) назначен Райнер МЮЛЛЕР-ХАНКЕ.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте банка.

15 июня 2009 года на этом должности Р.МЮЛЛЕР-ХАНКЕ сменит Сергея ТИГИПКО, который станет членом наблюдательного совета ОАО «Сведбанк».

Последние 10 лет Р.МЮЛЛЕР-ХАНКЕ работал председателем правления ЗАО «КМБ Банк», входящего в группу «Intesa Sanpaolo» в Москве.

Назначение нового главы правления должно быть одобрено в Национальном банке Украины.

99,9978% акций банка принадлежат "Swedbank" (Швеция).

ТЭК

Кабмин передал Фонду госимущества акции шести облэнерго Кабинет Министров Украины передал акции шести облэнерго, которые планируется приватизировать, в управление Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ).

(29 апреля т.г. компания «ТЕКТ-Трейд», входящая в группу компаний "ТЕКТ", приобрела 26,98% акций энергопоставляющей компании «Львовоблэнерго» за 197 млн. 852 тыс. 72 грн. – УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения сообщил журналистам на сегодняшнем заседании Кабмина исполняющий обязанности председателя ФГИ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

Он отметил, что Кабмин сегодня отменил пункт 2 постановления №1005 от 19 ноября 2008 года, которым акции облэнерго были переданы в управление Министерству топлива и энергетики.

Напомним, избавиться от блокирующих пакетов акций шести энергоснабжающих компаний, в которых государство фактически не имеет влияния, правительство Украины пытается с 2007 года. В сентябре 2007 года, согласно постановлению правительства (№1105), пакеты акций указанных облэнерго были изъяты из уставного фонда НАК «Энергетическая компания Украины» и переданы ФГИ. Однако в дальнейшем их продажа блокировалась Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, который предостерегал правительство относительно попыток «карманных» договоренностей в ходе их реализации.

Тем не менее, в декабре 2008 года своим распоряжением (№1517-р) правительство внесло указанные госпакеты в список предприятий, подлежащих продаже в 2009 году.

71% акций «Черкассыоблэнерго» выставят на продажу

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) намерен выставить на продажу консолидированный пакет акций «Черкассыоблэнерго» в размере 71%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам в Кабмине исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

«Есть 46% акций, которые находятся в управлении Фонда госимущества, и есть пакет в 25%, который находится в уставном фонде «УкрЭСКО». ФГИ, правительство и Министерство финансов сейчас предпринимают меры для консолидации этих пакетов акций и выставления их для продажи», – сказал Д.ПАРФЕНЕНКО.

Руководитель ФГИ считает, что консолидация двух пакетов акций существенно повысит инвестиционную привлекательность «Черкассыоблэнерго».

«Мы объединим эти пакеты и одним пулом выставим на бирже, а потом вырученные деньги пропорционально будут распределены», – пояснил он.

НАК «ЭКУ» уменьшила производство электроэнергии в январе-апреле на 12,4%

Энергогенерирующие компании и электростанции, государственные пакеты акций которых переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины», в январе-марте текущего года сократили производство электроэнергии на 12,4%, или 3,1 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 22,1 млрд. кВт/ч (37,1% от общей выработки ОЭС Украины).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как объяснили в компании, сокращение производства обусловлено падением потребления электроэнергии внутри страны.

В частности, тепловые электростанции энергогенерирующих компаний за четыре месяца т.г. произвели 15,2 млрд. кВт/ч электроэнергии (25,5% общегосударственного производства), что на 3,1 млрд. кВт/ч (16,8%) меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Теплоэлектроцентрали в январе-апреле т.г. произвели 2,7 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 21% меньше прошлогоднего показателя (3,4 млрд. кВт/ч).

В то же время, гидроэлектростанции в этот период увеличили выработку на 17,9%, или 0,6 млрд. кВт/ч, – до 4,2 млрд. кВт/ч.

На протяжении четырех месяцев теплоэнергетическими мощностями НАК «Энергетическая компания Украины» отпущено 10,1 млн. Гкал тепловой энергии, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В общей выработке электроэнергии в Украине на долю НАК ЭКУ приходится более трети.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,98 грн., продают – по 8,05 грн. По сравнению с 5 мая, курс покупки-продажи американской валюты немного понизился. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,92-8,015 грн., по продаже – 8,03-8,07 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,51 грн., продают по 10,75 грн. – курсы покупки-продажи немного понизились со вчерашнего дня. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,30-10,61 грн., по продаже – в пределах 10,69-10,88 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня увеличился на 1%, по сравнению с 5 мая, и составляет в среднем 0,2256 грн., продажи – уменьшился на 0,5% – до 0,2454 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,24 грн., по продаже – 0,23-0,26 грн.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,99 грн., продают – по 8,04 грн. (курсы немного изменились со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,54 грн., продажи – 10,75 грн., курсы немного понизились, по сравнению с 5 мая.

Курс покупки российского рубля в среднем по киевским банкам повысился на 1%, по сравнению с 5 мая, - до 0,2242 грн., курс продажи – понизился на 0,7% - до 0,2485 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 6 мая, составляет: гривни к доллару США - 7,70, к евро – 10,32031, к российскому рублю – 0,23465.

Транспорт

Сегодня начала работу Киевская детская железная дорога

Сегодня в 14.00 начнет работу Киевская детская железная дорога. Как сообщает пресс-служба Юго-Западной железной дороги.

Гости будут иметь возможность ознакомиться с учебной материально-технической базой детской железной дороги и проехаться в детском поезде.

Во время открытия Киевской детской железной дороги начальник Юго-Западной железной дороги Алексей Кривопишин вручит награды победителям конкурсов «Лучший знаток профессии» и «Я рисую железную дорогу».

В праздничном мероприятии примут участие: юные железнодорожники – воспитанники детской железной дороги, выпускники детской железной дороги, которые в настоящее время работают на столичной магистрали, школьники, представители специализированных учебных заведений, руководство и представители подразделений Юго-Западной железной дороги.

Тарифы на перевозку грузов ГМК и химии останутся на уровне І квартала

С целью предотвращения роста тарифов на перевозку грузов горно-металлургического и химического комплексов при введении в действие с 1 мая т.г. нового Сборника тарифов «Укрзализныця», в пределах своих полномочий, привела тарифы на перевозку этих грузов на средние расстояния к уровню первого квартала 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, с 1 мая 2009 года расчет платы за грузовые перевозки проводится по тарифам нового Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги, который утвержден приказом Министерства транспорта и связи Украины в марте 2009 года и зарегистрирован в Министерстве юстиции 15 апреля т.г.

АПК

В Украине сев яровых проведен на 84% В Украине всеми категориями хозяйств яровые зерновые и зернобобовые посеяны на 6 млн. 290 тыс. га, что составляет 84% от прогноза.

Такие оперативные данные регионов на 5 мая УНИАН сообщили в Министетрстве аграрной политики Украины.

При этом ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми засеяно 4 млн. 699 тыс. га, или 105% от прогноза.

Яровой пшеницей засеяно 335 тыс. га (106%), ячменем – 3 млн. 599 тыс. га (104%), овсом засеяно 444 тыс. га (102%), горохом – 274 тыс. га (105%), кукурузой на зерно - 1521 тыс. га (63%).

Кроме того, хозяйства приступили к севу гречки и проса. На сегодня все категории хозяйств посеяли 24 тыс. га гречки, что составляет 9% от прогноза, и 11 тыс. га проса (8%).

Сахарная свекла посеяна на площади 327 тыс. га (94%), подсолнечник - на 2 млн. 485 тыс. га (71%), соя - на 292 тыс. га (51%).

Подкормка озимых культур проведена на 8 млн. 22 тыс. га, что составляет 97% от прогноза, отмечает министерство.

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