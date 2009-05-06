Криль призывает Луценко подать в отставку

Лидер партии “Единый центр”, народный депутат Игорь КРИЛЬ призывает министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО подать в отставку из-за инцидента в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Единого центра”.

«Человек, который в пьяном виде затевает драку с полицейскими другой страны, не может быть министром внутренних дел. Поэтому, если у Ю.ЛУЦЕНКО не хватит мудрости и ума самому подать в отставку, “Единый центр” будет инициировать ее в парламенте», - заявил И.КРИЛЬ.

Депутат отметил, что не так давно японский министр финансов подал в отставку лишь из-за подозрения в том, что он был нетрезв во время пресс-конференции. «Это потому, что в других странах чиновники понимают: министр – это публичный человек и его действия влияют на имидж страны, - сказал он. – Тем более, когда он находится в служебной командировке».

«Кроме того, ЛУЦЕНКО в Германии нарушил как минимум три статьи Административного кодекса Украины: статью 173 – мелкое хулиганство, статью 178 – появление в общественных местах в пьяном виде, статью 185 – неповиновение работнику милиции. Поэтому после возвращения на родину министру следует арестовать себя самого на 15 суток, а затем подать в отставку», - отметил лидер “Единого центра”.

Как сообщал УНИАН, “Немецкая волна” со ссылкой на газету “Bild” опубликовала информацию о том, что Ю.ЛУЦЕНКО провел полдня в участке полиции аэропорта Франкфурта-на-Майне. Министра в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после столкновения со стражами порядка. Как пишет газета, Ю.ЛУЦЕНКО с его 19-летним сыном Александром из-за неадекватного поведения не пропустили на борт самолета, который вылетал в Сеул. Украинцы устроили скандал, грубо ругались, бросали в сотрудников правоохранительных органов свои мобильные телефоны и дрались, пишет издание.

Полиции пришлось вызывать подкрепление и применить силу. Как сообщает газета, особенно агрессивно вел себя сын министра, и на него даже надели наручники. В полицейском участке у ЛУЦЕНКО-младшего зафиксировали содержание алкоголя в три промилле. Министру удалось избежать теста на алкоголь, предъявив дипломатический паспорт, пишет издание.

Около полуночи в участок прибыл заместитель руководителя полиции земли Гессен Гюнтер ГЕФНЕР, пишет “Bild”. В беседе с немецким коллегой, которая, по информации издания, длилась около часа, Ю.ЛУЦЕНКО удалось «замять» инцидент и избежать письменного отчета о происшествии.

В президиуме полиции Франкфурта-на-Майне «Немецкой волне» подтвердили, что инцидент с украинским министром в понедельник имел место. Немецкие стражи порядка опровергают информацию о том, что инцидент якобы был «замят». «Это правонарушение зафиксировано в установленном порядке и в отношении него будут осуществлены все процессуальные меры», - сообщил пресс-секретарь франкфуртской полиции. «Все факты, изложенные в газете “Bild”, мы подтверждаем, кроме информации о количестве промилле в крови задержанного», - сказал пресс-секретарь, сообщает “Немецкая волна”.

В то же время в МВД опровергают информацию о конфликте в аэропорту Франкфурта с участием Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, 4 мая делегация МВД Украины опоздала в транзитной зоне аэропорта Франкфурта на самолет немецкой авиакомпании «Люфтганза», представители которой отказались брать на борт украинскую делегацию. По недоразумению члены делегации приняли решение лететь следующим самолетом, но «никаких наручников, никакого нетрезвого конфликта, как утверждают отдельные СМИ, не было».

Также в ДСО МВД отметили, что из-за этого досадного инцидента не был нарушен порядок официальных встреч в Сеуле, куда следовала украинская делегация.

Как подчеркнули в ДСО, по состоянию на вчерашний день Ю.ЛУЦЕНКО провел встречу с премьер-министром Республики Корея, а также с министром общественной администрации и безопасности этой страны, во время которой было подписано совместное заявление о сотрудничестве по противодействию незаконной миграции и о сотрудничестве при подготовке к Евро-2012.