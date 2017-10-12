В сточные воды Швейцарии ежегодно утекает до 43 килограммов чистого золота - СМИ

В водопроводную систему Швейцарии ежегодно утекает до 43 килограммов чистого золота. Потери оцениваются в $1,8 миллиона ежегодно, сообщает Росбалт со ссылкой на исследование Федерального института водных наук и технологий.

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"Концентрация золота в осадках сточных вод достаточно высокая для восстановления, что делает его потенциально ценным", - следует из отчета ученых, которые связывают этот феномен с наличием ряда золотодобывающих заводов в регионе.

В общей сложности специалисты проанализировали очистку сточных вод на 64 предприятиях. Помимо золота, в водах также нашли три тонны серебра, что оценивается примерно в $1,7 миллиона.