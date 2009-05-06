Украина заняла 68 место в рейтинге процветающих стран мира 2008 г.

Украина занимает 68-е место в списке самых процветающих стран мира 2008 г. Об этом свидетельствует обнародованный сегодня ежегодный рейтинг Legatum Prosperity Index, который учитывает две категории - экономическая конкурентоспособность и показатель проживания.

Как отмечается в рейтинге, позиция Украины относится к самым низким среди европейских государств, она ее разделяет с Македонией. Ранг экономической конкурентоспособности Украины (45) значительно выше, чем показатель проживания (91). Уровень проживания учитывает состояние здравоохранения, охраны окружающей среды и качество воздуха.

Самой процветающей страной мира признана Австралия, оказавшаяся в первой графе на 6-м, а во второй - на 10-м месте. Вторую и третью позиции разделили Австрия (9 и 8 места) и Финляндия (12 и 5 места). В десятку лучших вошли разделившие 4-6 позиции Германия, Сингапур и США, Швейцария (7), Гонконг (8), а также Дания и Новая Зеландия (9-10).

Первое место в категории стран с наиболее конкурентоспособной экономикой занял Сингапур, а в категории государств с лучшими условиями для жизни - Норвегия.

В первой категории Россия заняла 34-е место, во второй – 82-е, общий список процветания - 57-е место.

Последнюю 104-ю позицию в общем списке занял Йемен.