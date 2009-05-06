Украинские военные корабли готовы к борьбе с пиратами

Министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ в который раз заявляет, что корабли Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины готовы принять участие в международной операции по противодействию пиратству при условии, если будет поставлена соответствующая задача и будет осуществлено надлежащее финансирование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЕХАНУРОВ заявил сегодня журналистам в Киеве.

В то же время, министр отметил, что акватория действия пиратских группировок в океане по масштабам равняется, например, площади десяти Черных морей.

В связи с этим Ю.ЕХАНУРОВ сказал, что противодействие пиратству является важным масштабным международным делом. «Одна, даже самая крупная, страна не способна обеспечить безопасность судоходства в этом районе», - заявил Ю.ЕХАНУРОВ, отметив, что Украина должна принимать в этом посильное участие.

Говоря о возможностях украинских ВМС приобщиться к такой операции, Ю.ЕХАНУРОВ сказал: «Будут задачи – будем выполнять».

В то же время министр обороны сообщил, что один месяц патрулирования украинского военного корабля в Аденском заливе будет стоить приблизительно 35 млн. грн.