Ющенко и Лукашенко договорились о встрече премьеров

Президенты Украины и Беларуси Виктор ЮЩЕНКО и Александр ЛУКАШЕНКО сегодня во время встречи в Гомеле договорились организовать в ближайшее время встречу премьер-министров двух государств на украинской территории.

Об этом сообщил журналистам по итогам разговора В.ЮЩЕНКО, передает агентство БЕЛТА.

"Мы обсудили очень многие проекты, начиная от энергетики и транзита и заканчивая гуманитарной сферой", - сказал В.ЮЩЕНКО. "Мы договорились, что необходимо формализовать решение всех достигнутых договоренностей, желательно уже в этом месяце", - добавил он.