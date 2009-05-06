Премьер-министры Беларуси и Украины встретятся в третьей декаде мая.

Как передает агентство БЕЛТА, о такой договоренности с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО сообщил сегодня по итогам переговоров глава Белорусского государства Александр ЛУКАШЕНКО.

"В третьей декаде мая наши премьеры должны обязательно встретиться и принять решения по экономическим и гуманитарным проектам", - подчеркнул А.ЛУКАШЕНКО, добавив, что главы правительств приступят к реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей.

Президент Беларуси также отметил, что накануне встречи премьеров двух стран должно пройти заседание смешанной белорусско-украинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.