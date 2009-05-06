Курс НБУ на 07.05.09

Официальный курс НБУ на 07.05.09100 USD США – 770.0000 (6 мая – 770.0000) 100 EUR – 1025.7940 (6 мая – 1032.0310) 10 RUR – 2.3413 (6 мая – 2.3465) Учетные курсы банковских металлов на 07.05.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-69569.50 (6 мая-69531.00) 961 XAG 10 Серебро-1034.88 (6 мая-1009.47) 962 XPT 10 Платина-87087.00 (6 мая-86086.00) 964XPD10 Палладий-17171.00(6 мая-16786.00)

Официальный курс НБУ на 07.05.09 100 USD США – 770.0000 (6 мая – 770.0000) 100 EUR – 1025.7940 (6 мая – 1032.0310) 10 RUR – 2.3413 (6 мая – 2.3465) Учетные курсы банковских металлов на 07.05.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-69569.50 (6 мая-69531.00) 961 XAG 10 Серебро-1034.88 (6 мая-1009.47) 962 XPT 10 Платина-87087.00 (6 мая-86086.00) 964XPD10 Палладий-17171.00(6 мая-16786.00)

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